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Medya Sen neymişsin be İmamoğlu! Resmen "Yuh" dedirtti
Medya

Sen neymişsin be İmamoğlu! Resmen "Yuh" dedirtti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masaya dahil etmek istediği Bağımsız Türkiye Partisi'nin yayın organı Yeni Mesaj gazetesinde, ilginç bir yazı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 10:32:00 -
Sen neymişsin be İmamoğlu! Resmen "Yuh" dedirtti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masaya dahil etmek istediği Bağımsız Türkiye Partisi'nin yayın organı Yeni Mesaj gazetesinde, ilginç bir yazı yayınlandı. Masadan ret yiyen Hüseyin Baş'ın has adamı Hacı Gaydan, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olması gerektiğini belirtti. "İmamoğlu'nun milli unsurlarla iş tutabilecek ve küresel efendileri dinlemeyecek" bir isim olduğunu iddia ederek kargaları bile güldüren Gaydan, fıkra tadındaki yazısında özetle şunları kaydetti: 

"(...) Neden Kılıçdaroğlu bütün 6'lı bileşenlere durduk yere ve hiç gereği yokken Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve yetmedi, imza yetkisi hakkının verilmesini gündeme getirdi.

Bana göre Kılıçdaroğlu'nun kafasında iki hesap var.

Biri, beni aday gösterin alın imtiyazı.

İkincisi, şayet İmamoğlu aday olacaksa, etrafında bir kontrol mekanizması oluşturarak, Cumhurbaşkanlığı yetkilerini kullanmasına fren koymak.

Peki neden?

Kullansa ne olacak?

İmamoğlu'nun milli unsurlarla iş tutabileceği ve küresel efendileri dinlemeyebileceği endişesi, özellikle de masada bulunan Amerikancıları fena korkutuyor.

Peki, neden korkutuyor?

Milli unsurlarla iş tutulması ihtimali ülkeye yarar sağlayacaksa neden bu endişe?

Yani…

Yanisi şu:

Masada çok fena pazarlıklar dönüyor.

Masa gerisinde büyük hesaplar yürüyor. (...)"

 

 

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