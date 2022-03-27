Sen neyin hocasısın! İlahiyatta 'prof' olmuş, derdine bak!

Türkiye'nin İslam'dan bihaber ilahiyatçı sorunu hala devam ediyor. İslam'a aykırı açıklamalarıyla tepki çeken sözde ilahiyatçılar, medyada boy göstererek milletin sinir uçlarıyla oynuyor.

Son olarak Independent Türkçe'ye konuşan Prof. Dr. İbrahim Maraş, skandal ifadelerde bulundu.

Öğrencilerin isteği doğrultusunda bazı ilahiyat fakültelerinde sınıflar kızlı erkekli olarak ayrılması, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Maraş'a battı. İslam'ın fakülte isminde kullanılmasından da rahatsız olduğunu söyleyen Maraş, "İslami ilimler isminin ısrarla/zorla, İlahiyatlara kabul ettirilmesi söz konusu" dedi.

Kızların ve erkeklerin ayrı sınıflarda eğitim görmesinden rahatsız oldu

"İlahiyatların medreseleştirildiği" iddiasında bulunan Maraş, erkeklerle kızların ayrı sınıflarda olmasından duyduğu rahatsızlığını dile getirerek, "Bazı erkek hocalar, kız öğrencilerin sesi haram diye söz almamalarını istiyor. Bazı kadın hocalar, erkek sınıflarına girmek istemiyor. Birtakım dini yapılanmalar, ilahiyatların medreseleşmesini istiyor. Bu ayrımın arkasında tarikat ve cemaatler var" diye konuştu.

'Ders verecek hoca yok'muş

Malum kesimin hocalığına soyunduğu anlaşılan Prof. Dr. İbrahim Maraş, "İlahiyat fakültelerinin medreseleştirilmesi ve felsefe, sosyoloji, psikoloji, dinler tarihi ve din eğitimi gibi derslerin yavaş yavaş ders saatlerinin azaltılıp kadrolarının daraltılması projesi tam gaz devam ediyor. Bazı fakültelerde neredeyse felsefe ve din bilimleri bölümümde her alanda dersi verecek bir hoca bile yok" diye konuştu.

"İslam Orta Çağı" oluşturuluyormuş

İslam'ı 'orta çağ zihniyeti'yle kıyaslayan ve 'İslam Orta Çağı' gibi bir safsata uyduran Maraş, dini yapılanmaların ilahiyatları medreseleştirmek istediğini iddia etti.

Fakültelerdeki "İslami ilimler" adından da rahatsız olan sözde ilahiyatçı şu ifadelerde bulundu:

"Bir yandan İslami ilimler isminin ısrarla/zorla, İlahiyatlara kabul ettirilmesi söz konusu. Diğer yandan bazı İlahiyatlarda kız-erkek ayrı sınıflar var, bazı erkek hocalar kız öğrencilerin sesi haram diye derslerde söz almamalarını istiyor, bazı kadın hocalar erkek sınıflarına girmek istemiyor. Okula aynı otobüs ve dolmuşla gelen öğrenciler derslerde ayrılıyor. Dini ve zihni yönden, tarihte görülmemiş bir 'İslam Orta Çağı' ve selefi bir yapı yaratılmaya çalışılıyor. Birtakım dini yapılanmalar, ilahiyatların medreseleşmesini istiyor. Bu proje, tam anlamıyla akılsız İlahiyat projesi. Sınıfların kızlı erkekli ayrımının arkasında bu dini yapılanmalar, bazı tarikat ve cemaatler var."

Öğrencilerin ayrılmasını istiyor

Öte yandan yetkililer ise öğrenci isteği nedeniyle kızların ve erkeklerin ayrı sınıflarda ders gördüğü bilgisini verdi.

Öğrenci isteklerinin kararda etkili olduğunu anlatan yetkililer, bazı dersler için uygulamanın geçerli olduğunu savundu.