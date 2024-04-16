Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler 'Yok artık' diyor! Pes yani...Çok konuşulacak müthiş çıkış, ters köşe
Galatasaray'ın Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendiği maçta sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Hakim Ziyech, ceza sahası dışından inanılmaz bir gol attı.
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleye Hakim Ziyech'in ceza sahası dışından attığı gol damga vurdu.
ZIYECH'DEN İNANILMAZ GOL
Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Ziyech, 61. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla inanılmaz bir şut çıkardı ve takımını 2-0 öne geçirmeyi başardı.