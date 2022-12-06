Sen ne yaptın Samuel Eto’o!

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı ve efsane futbolcu Samuel Eto’o, 2022 Katar Dünya Kupası’nda dün akşam oynanan Brezilya–Güney Kore maçının çıkışında kendisini görüntüleyen bir YouTuber’a saldırdı.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nın Son 16 Turu'nda dün Brezilya ile Güney Kore karşı karşıya geldi.

Brezilya'nın 4-1 kazandığı maçı tribünden takip eden isimlerden biri de Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı ve efsane futbolcu Samuel Eto’o'ydu.

Eto'o, maç çıkışında kendisini görüntüleyen bir YouTuber'a saldırdı.

Fransız La Opinion gazetesi, Samuel Eto'o'nun stadyum çıkışında Cezayirli bir YouTuber'a saldırdığı görüntüleri paylaştı. Aynı zamanda resmi Dünya Kupası Elçisi olan efsane futbol figürünün bu saldırısı şaşkınlık yarattı.

Görüntülerde maç çıkışında hayranlarıyla fotoğraf çektiren Samuel Eto'o, bir süre sonra yanına gelen Said Mamouni isimli Cezayirli YouTuber ile diyaloğa giriyor.

Tansiyonun yükseldiği konuşmada sinirlerine hakim olamayan Samuel Eto'o, Said Mamouni'nin üzerine yürümeye başlıyor. Çevredikilerin sakinleştirmeye çalıştırdığı Eto'o, Mamouni'nin yere düşen kamerasını almak için yere eğilmesini fırsat bilerek suratına bir tekme atıyor.

Mamouni sert tekmenin etkisiyle yere yığılırken, araya girenler Eto'o'yu olay yerinden uzaklaştırıyor.