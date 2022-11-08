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Spor Sen ne yaptın Lucas Torreira!
Spor

Sen ne yaptın Lucas Torreira!

Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın menajerinin kulübe ihtar çektiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 17:12:00 - 2022-11-08 17:13:00
Sen ne yaptın Lucas Torreira!

Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın menajerinin kulübe ihtar çektiği belirtildi.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, mali olarak ise zor günlerden geçiyor.

Kulüp içerisinden alınan bilgiye göre; oyunculara bir süredir garanti maaş ödemesi yapılmıyor. Ayrıca Patrick Van Aanholt ve Erick Pulgar'dan sonra Uruguaylı yıldız oyuncu Lucas Torreira'nın menajeri de sarı-kırmızılı kulübe ihtar çekti. Menajerin, Galatasaray'ın ödemediği imaj hakları taksitleri için ihtar yoluna başvurduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncuları Ryan Babel ve Sofiane Feghouli de geçmiş dönem alacakları için FIFA'ya başvurmuştu.

Sorunu primlerle çözmeye çalışıyorlar!

Futbolculara maaş ödemelerini yapamayan başkan Dursun Özbek ve yönetimi, primlerle problemi çözmeye çalışıyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş derbisi sonrası 250'şer bin TL prim ödemesi yaptı. Yıllık kazançları garanti olan oyuncular da prim ödemelerini memnuniyetle karşılıyor.

 

 

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