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Spor Sen ne yaptın Japonya! Almanya'yı devirmişti...
Spor

Sen ne yaptın Japonya! Almanya'yı devirmişti...

Dünya Kupası grup maçlarında ilk maçında Almanya'yı deviren Japonya, Kosta Rika'ya 1-0 mağlup oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 15:01:00 - 2022-11-27 15:03:11
Sen ne yaptın Japonya! Almanya'yı devirmişti...

2022 Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kosta Rika, Keysher Fuller'in attığı golle 1-0 kazandı ve son 16 umudunu sürdürdü.

2022 Dünya Kupası E Grubu 2. maçında Japonya ile Kosta Rika kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Kosta Rika 1-0 kazandı ve sürprize imza attı.

İLK İSABETLİ ŞUTTA GOL GELDİ

Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk isabetli şutunu Japonya maçının 81. dakikasında attı ve o şut gol oldu.

Bu sonucun ardından Japonya 3 puanda kalırken, Kosta Rika ise ilk puanlarını alarak 3 puana yükseldi. Grubun 3. ve son maçlarında Japonya İspanya ile kozlarını paylaşacak. Kosta Rika ise Almanya'yla karşılaşacak.

 

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