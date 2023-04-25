Sen ne yaptın Davutoğlu! Kılıçdaroğlu'na "kafir" mi dedi?

AK Parti'den oy koparma ümidiyle yola çıkıp CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuyruğuna takılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HaberTürk'te yayınlanan "Kübra Par'la Açık ve Net" programına konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin Türkiye'yi zulümle yönettiği hezeyanında bulunan Davutoğlu, adaleti sağlama konusunda Müslüman birinin yerine kafir birinin tercih edilebileceğini savundu.

Davutoğlu ayrıca bu fikrine İslami bir dayanak uydurmaya çalıştı.

"Sünni İslam düşüncesinin bütün büyük isimleri diyor ki: Zulümle yöneten bir Müslümandansa, adaletle yöneten bir kafir tercih edilir" diyen Davutoğlu'nun sözleri, sosyal medyada tartışmayı da başlattı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Davutoğlu'nun alenen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "kafir" demiş olduğunu öne sürdü.

Davutoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada tartışılırken, bir sosyal medya kullanıcısı, "Kemal Bey'e kafir mi demek istemiş? Anlamadım... Ayrıca bu sahih bir fetva vs sayılmaz. Tarihsel geçmişine bakıldığında siyasi saiklerle bu fetva verildi" derken bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Adam Kılıçdaroğlu'na kafir diyor hacı Meral duymasın masadan kalkar valla" diyerek Davutoğlu'nu ti'ye aldı.

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Cehaletini ortaya koydu

"Zalim Müslümandansa adil bir kafir tercih edilir" diyen Davutoğlu, cehaletini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kafir bir yöneticinin Müslüman'dan evla olduğuna dair herhangi bir fetva İslam kaynaklarında bulunmuyor. Buna ilişkin tek olay, bir Budist olan Moğol hükümdarı Hülagu ile o dönemin Müslüman alimlerinden Seyyid İbn Tavus arasında yaşandı.

Cengiz Han'ın torunu olan Hülagu, 1254 yılında Bağdat'ı kuşattığında kentteki alimlere temsilci göndererek şu soruyu cevaplamalarını istedi: "Kâfir fakat âdil olan bir sultan mı, yoksa Müslüman fakat zalim olan sultan mı daha üstündür?"

Bu soruyla kendisinin Abbasi hükümdarlarından daha adil olacağını ima eden Hülagu, ters bir cevap vermesi halinde topluca katledilmekten korkan Müslüman alimler ve özellikle İbn Tavus'tan şu cevabı aldı:

"Kâfir adil hükümdar daha iyidir. Çünkü onun küfrü kendine, adaleti halkadır. Müslüman zalim hükümdarın ise Müslümanlığı kendisine, zulmü halkadır."

Yani Davutoğlu'nun öne sürdüğü görüş, Budist bir Moğol istilacının ölüm korkusu yaşayan kişilerden aldığı bir cevaptan ibaret.

Oysa İslam fıkhı, Müslümanların yaşadığı beldelerde yöneticilerin hem Müslüman hem de güzel ahlak sahibi olmalarını hükme bağlıyor. Müslümanların tercih imkanına sahip oldukları sürece bir kâfiri-gayrimüslimi seçmemesi ve ona biat etmemesi gerekiyor.