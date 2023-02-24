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Medya Sen ne yaptın böyle Ahmet Taşgetiren! Büyük skandal
Medya

Sen ne yaptın böyle Ahmet Taşgetiren! Büyük skandal

Ahmet Davutoğlu'nun yancısı Ahmet Taşgetiren, girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen, koltuğa yapışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na akıl almaz güzellemeler yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 11:11:00 -
Sen ne yaptın böyle Ahmet Taşgetiren! Büyük skandal

Ahmet Davutoğlu'nun yancısı Ahmet Taşgetiren, girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen, koltuğa yapışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na akıl almaz güzellemeler yaptı. Taşgetiren, Karar'daki yazısında Kılıçdaroğlu'nun "çıkarcı" biri olmadığını savunup özetle şunları kaydetti:

"(…) “Kılıçdaroğlu’nun hakkı Kılıçdaroğlu’na” konusunda epeyce cümle kurulabilir. (...) Partisini bir yerlere -yani diyelim muhafazakâr yapılarla yan yana durma noktasına- getirdi, partisi, İttifak’ın en büyük bileşeni, partilerin Meclis’e temsili noktasında fedakarlıktan kaçınmıyor. (...)

Kılıçdaroğlu İttifak’a büyük emek verdi. Bütün bu emeği kendi adaylığı için vermiş olabileceği yaklaşımı -çıkar hesabı- benim Kılıçdaroğlu algıma uygun düşmüyor. Sanki bu sürecin içinden siyasi tarihte kalıcı bir çizgi çıkacaksa, o da şimşekleri üzerine çekip sonunda, İttifak bileşenlerinin de gönlünün ısınacağı, daha önemlisi toplumun ısınacağı – güveneceği bir ismin Aday olarak teklif edilmesi ve bunun, epeyce bir süredir Kılıçdaroğlu’nun adaylığına hazırlanmış olan CHP camiasına takdim edilmesidir. Çünkü CHP camiasının içine sinmeyen bir isim de reel değildir.

Ne dersiniz bu Türkiye siyasetinin sürprizi olmaz mı? Bu durumda “Anahtar Bay Kemal” sözüm yanlış mı? Türkiye’yi taşımaya talip olanlar, işi bu boyutta düşünmeli değil mi?"

 

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Yorumlar

ADİL

İŞTE MÜNAFIKLARIN RENKLERİNİ GİZLEYEMEDİKLERİ ORTAMLAR BU ZAMANLAR TAŞGETİREN LAF GÖTÜREN GİBİ

molozların ufalışı

taş getire götüre ufalanıp toz olmuş bak taşcı çıkarcı menfaatci değil dediğin o adam ssk nın  yoğurdunu bozup ekşi ayran yapan bu adam kendi ailesinden kayıtlı 72 kişiyi ssk da masa başında helva işlerde amir oldu bu adam beşikteki torununu ssk lı yapan adam bu adam lise dengi okula giden çocuğunu erken emekli yasasına sokmak için kendisi ankarada istanbulda bir şirkette çalışıyormuş gösterdi bu adam ataşehirde buzzzzzz gibi rezidansta kızına nasıl ne şekilde hanki belediye başkanı tarafından ödüllendirildi bu adam devletin her kurumunu her kuruluşunu tehdit edip önlerinde çamurluklar yaptı daha neler nelerde bu bile çıkarın menfaatin göstermesi olmaya yetiyorda burada sana nasıl çıkma yapıldı nasıl fonlama çekildi o sorusu var
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