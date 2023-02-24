Sen ne yaptın böyle Ahmet Taşgetiren! Büyük skandal

Ahmet Davutoğlu'nun yancısı Ahmet Taşgetiren, girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen, koltuğa yapışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na akıl almaz güzellemeler yaptı. Taşgetiren, Karar'daki yazısında Kılıçdaroğlu'nun "çıkarcı" biri olmadığını savunup özetle şunları kaydetti:

"(…) “Kılıçdaroğlu’nun hakkı Kılıçdaroğlu’na” konusunda epeyce cümle kurulabilir. (...) Partisini bir yerlere -yani diyelim muhafazakâr yapılarla yan yana durma noktasına- getirdi, partisi, İttifak’ın en büyük bileşeni, partilerin Meclis’e temsili noktasında fedakarlıktan kaçınmıyor. (...)

Kılıçdaroğlu İttifak’a büyük emek verdi. Bütün bu emeği kendi adaylığı için vermiş olabileceği yaklaşımı -çıkar hesabı- benim Kılıçdaroğlu algıma uygun düşmüyor. Sanki bu sürecin içinden siyasi tarihte kalıcı bir çizgi çıkacaksa, o da şimşekleri üzerine çekip sonunda, İttifak bileşenlerinin de gönlünün ısınacağı, daha önemlisi toplumun ısınacağı – güveneceği bir ismin Aday olarak teklif edilmesi ve bunun, epeyce bir süredir Kılıçdaroğlu’nun adaylığına hazırlanmış olan CHP camiasına takdim edilmesidir. Çünkü CHP camiasının içine sinmeyen bir isim de reel değildir.

Ne dersiniz bu Türkiye siyasetinin sürprizi olmaz mı? Bu durumda “Anahtar Bay Kemal” sözüm yanlış mı? Türkiye’yi taşımaya talip olanlar, işi bu boyutta düşünmeli değil mi?"