Sen ne pislik bir herifmişsin be! Ünlü futbolcu Ronaldinho, mide bulandırdı

Brezilya ve dünya futbolunun en yetenekli oyuncularından birisi olarak gösterilen ve Barcelona'da oynadığı dönem ortalğı kasıp kavuran Ronaldinho, futbolu bıraktıktan sonra da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Bir dönem yasalarla başı derde giren Ronaldinho, şimdilerde ise bambaşka bir iddia ele gündemde...

Goal'de yer alan habere göre; Brezilyalı efsane Ronaldinho, sevgilileri Priscilla Coelho ve Beatriz Souza ile aynı evde yaşıyor.

Ronaldinho, sevgilileri Priscilla Coelho ve Beatriz Souza ile Rio de Janeiro'da 5 milyon sterlinlik malikanesinde yaşıyor.

Ronaldinho, bu durumu yalanlasa da, Priscilla'nın annesi Maria Aldenice dos Santos, yaşananları doğruladı.