Sen ne dersin bu işe? Haydi Kuytul şimdi safını belirle!

Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, kız ve erkek öğrencilerin hemcinsleri ile birlikte oturmasını istediği yazılı talebi sonrasında başta CHP olmak üzere laikçi kesim tarafından lince maruz kalmış MEB tartışmalı bir kararla Akın'ı görevden uzaklaştırmıştı.

Yeni Akit gazetesi sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Haydi Kuytul, “imanın gereği”ni yerine getir, safını belirle!” başlıklı bugünkü köşe yazısında geçtiğimiz günlerde yaşanan Kuytulcuların provokasyonuna destek veren CHP’nin, Kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı oturması için okuldaki öğretmenlere yazı gönderen Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın’a düzenlediği itibar suikasatini hatılatarak Alparslan Kuytul’a seslendi.

İşte o yazı;

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın’ın, okuldaki disiplini sağlamak ve kız öğrencileri korumak amacı ile öğretmenlere tavsiyesi üzerine, 28 Şubat günlerinde her gün tekrarlanan bir tablo tekrar karşımıza çıkarıldı.

Tavsiye ne imiş?

Ortaokul ve lise çağlarındaki erkek öğrencilerin muzipliklerini hepimiz biliriz.

“Bilmiyorum” diyen, yalan söyler.

Özellikle yaratılış gereği daha zayıf olan kız öğrencilere yönelik, erkek öğrencilerin absürtlükleri günümüzdeki kadına karşı şiddet ortalamasından da belli değil mi?

Hepimiz şikayet etmiyor muyuz, “Ülkede kadına şiddet var” diye?

Hepimiz, erkeklerin fiziki güçlerini kötüye kullandıklarını kabul etmiyor muyuz?

Bugün “Çağdaş” denilen batılı ülkelerde bile, örneğin İngiltere dahi, kızlı-erkekli eğitim sistemini sorgulayıp, karma eğitimden vazgeçmeyi ciddi ciddi tartışmıyor mu?

Bu kapsamda, Bursa’daki bir okul müdürü de..

Dikkat buyrun..

“Okulu tümü ile erkek lisesi yapalım” dememiş.

“Kız lisesi yapalım, erkekleri hiç almayalım” dememiş.

Bilmiyorum, ikili eğitim var ise, “Sabahları erkekler, öğleden sonra kızlar gelsin” dememiş..

“Sınıf bazında öğrencileri ayırıyorum.. A şubesi kız, B şubeleri erkek öğrencilerden oluşacak” dememiş..

Ya ne demiş?

“Sınıf içinde kız öğrencinin yanında erkek, erkek öğrencinin yanına kız öğrenci, mümkün olduğu nispette oturtulmasın.”

Topu topu bu..

Okul müdürünün tavsiyesi dahi, bizim dinimize, örfümüze, adetlerimize dört dörtlük uygun değil..

Ama ne yaparsınız..

Bir batılılaşma dayatması ile.

Her işimizi iğdiş etmişler..

Ben olaya şöyle yaklaşırım:

Öğrencilerin, erkekler yan yana, kızlar yan yana oturacak şekilde dizaynı, bilimsel bir sakınca oluşturur mu?

Mesela? Yanında bir kız öğrenci olmayan erkek öğrenci, “İki ile ikinin toplamının dört ettiğini bir türlü kavrayamıyorum..” derken..

Yanında kız öğrenci olan tüm erkek öğrenciler, “İki ile ikinin toplamının dört olduğunu çok iyi, hemen kavradım” diyorlar da..

Biz mi bilmiyoruz?Yok böyle bir şey.. (...)