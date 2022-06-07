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Medya Sen nasıl bir yüzsüzsün Saygı Öztürk! Yok böyle pişkinlik
Medya

Sen nasıl bir yüzsüzsün Saygı Öztürk! Yok böyle pişkinlik

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde tarihi bir pişkinliğe imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 12:19:00 -
Sen nasıl bir yüzsüzsün Saygı Öztürk! Yok böyle pişkinlik

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde tarihi bir pişkinliğe imza attı. Sandıktan AK Parti'nin istediği sonuç çıkmazsa, seçimlere silahlı bazı grupların müdahale edeceği söylentilerinin çıkarıldığını belirten Öztürk, söz konusu kara propagandayı tedavüle sokanlardan birinin de kendisi olduğu gerçeğini unuttu. Seçim kanunu değişikliğinin “seçim iş ve işlemlerine karışmaya başlamanın ayak sesleri” olduğunu iddia eden asparagasçı Öztürk, “Bu söylentinin çıkarılması bile ülkemizin polisine, jandarmasına, yargısına hakarettir… Eli silahlı birileri çıkarsa, Devletin silahlı güçleri de gereğini yapar. Bu söylentiler bile seçmeni sandıktan soğutur. Buna da kimsenin hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

 



 

 

 

 

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Yorumlar

şüayıp

Türkiyenin en büyük sıkıntısı basın mensuplarının kamu oyunu yanlış yönlendirmektir

alhamdullillah türk ve müslümanım

ulan b.it sizin çapınız bu kadar işte algı algı algı
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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