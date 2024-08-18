Sen misin Filistinlileri suçlayan! Hamas yetkilisinden CNN muhabirine tokat gibi cevap

Hamas Sözcüsü Usame Hamdan ABD’li yayın kuruluşu CNN’e yaptığı açıklamalarda, ABD medyasının çatışmaları sadece İsrail’in gözünden gördüğünü belirterek, “İsrail'in 76 yıldır Filistinlileri öldürdüğünü anlamalısınız” dedi.

Hamas Sözcüsü Usame Hamdan ABD’li yayın kuruluşu CNN’e konuştu. Bölgedeki saldırılara ilişkin soruları yanıtlayan Hamdan, ABD medyasını önyargılı olmakla suçlayarak, “İsrail'in yaptıklarından dolayı pişmanlık duyup duymadığımızı sorduğunuzda bana öyle geliyor ki İsraillilere Filistinlileri öldürme hakkı veriyorsunuz. İsrail'in 76 yıldır Filistinlileri öldürdüğünü anlamalısınız” dedi.

Hamdan 20 yıldır bölgedeki durumu izlediğini belirten ve Hamas’ı suçlayan gazeteciye verdiği cevapta, çatışmaları sadece İsrail’in gözünden gördüğünü söylerken, “İsraillilerin 20 yıl içinde binlerce Filistinliyi öldürdüğünü görmediniz” ifadelerini kullandı.

Hamdan, “Filistinlilerin öldürülmesinden sanki hiçbir şey yokmuş gibi ve sadece Filistinliler İsraillileri öldürüyormuş gibi bahsediyorsunuz” diye konuştu.

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