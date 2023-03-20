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Spor Sen misin Fenerbahçe'yi eleyen! Kadıköy'de yerden kalkmayan oyuncuları yüzünden...
Spor

Sen misin Fenerbahçe'yi eleyen! Kadıköy'de yerden kalkmayan oyuncuları yüzünden...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı ve Sarı Lacivertliler'i kupa dışına iten Sevilla'da, Sampaoli için ayrılık kararı alındı. Avrupa Ligi'nde tur atlanmasına karşın Sevilla, küme düşme hattından bir türlü çıkamayan Sevilla'da fatura teknik adama kesildi. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 1-0 yendiği maçta yerden bir türlü kalkmayan futbolcularıyla birlikte kötü günler geçiren Sevilla Teknik Direktörü Sampaoli için her an kovulma resmiyete dökülebilir

Yeniakit Publisher
2023-03-20 17:26:00 - 2023-03-20 17:26:45
Sen misin Fenerbahçe'yi eleyen! Kadıköy'de yerden kalkmayan oyuncuları yüzünden...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı ve Sarı Lacivertliler'i kupa dışına iten Sevilla'da, Sampaoli için ayrılık kararı alındı. Avrupa Ligi'nde tur atlanmasına karşın Sevilla, küme düşme hattından bir türlü çıkamayan Sevilla'da fatura teknik adama kesildi. 

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla ilk maçı 2-0 kazanırken, rövanş mücadelesinde 1-0 yenilse de temsilcimizi turnuva dışına iterek çeyrek finale katılmaya hak kazanmıştı.

Fenerbahçe mücadelesinin ardından ligde Getafe ile karşılaşan İspanyollar mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal 90+5'te gol atma başarısı göstermişti. Tüm bunlar yaşanırken, Sevilla teknik direktörü Sampoili için alınan yenilgi sonrası için ayrılık kararı alındı.

Marca'nın haberine göre; UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlanmasına karşın Sevilla, küme düşme hattından bir türlü çıkamazken pahalı kadrosuyla büyük bir kabus yaşıyor. Bu durumun faturası Sampaoli'ye kesilirken, istikrarlı sonuçlar alamaması üzerine bu kararı aldı.

"TAKTİK YOK, ANARŞİ VAR"

Takımın taktik yönünde zayıf olduğunu da Sevilla'nın önemli isimlerinden Bono, "Hiçbir şey belli değil. Sahada karmakarışığız. Şansa bağlı yaşıyoruz. Nasıl oynayacağımızı bilmiyoruz. Anarşi ile hücum ediyor, anarşi ile savunma yapıyoruz." dedi. Bono dışında birçok oyuncu da röportajlarda benzer şekilde taktiksel eksikliklerden bahsetti.
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