Kadın - Aile
16
Yeniakit Publisher
Yol kenarında görmezden geldiğimiz yeşil hazine: İşte 100 üzerinden 100 puan alan sebze!
Selma Savcı

Yol kenarında görmezden geldiğimiz yeşil hazine: İşte 100 üzerinden 100 puan alan sebze!

Yol kenarlarında ücretsiz yetişen su teresi, CDC’nin 100 tam puan verdiği dünyanın en sağlıklı sebzesi olarak göze çıkıyor.

#1
Vitamin, mineral ve antioksidan bombası bu yeşil mucize; kanser riskini azaltır, kalbi korur, bağışıklığı güçlendirir. Doğadan sofraya şifa...

#2
Yol kenarlarında, dere yataklarında ve nemli bölgelerde kendiliğinden yetişen su teresi, doğanın bizlere sunduğu ücretsiz bir şifa kaynağıdır. Son bilimsel çalışmalar, besin değeri sıralamasında şaşırtıcı bir ismi zirveye taşıdı. Üstelik bu bitki özel tarlalarda değil, su kıyılarında ve yol kenarlarında doğal olarak çoğalır. İşte 100 üzerinden 100 puan alarak “dünyanın en sağlıklı sebzesi” unvanını kazanan yeşil mucize ve tüm detayları…

#3
Su teresi (Nasturtium officinale), turpgiller (Brassicaceae) familyasına ait, sulak alanlarda yetişen çok yıllık bir bitkidir. Koyu yeşil, yuvarlak yaprakları ve hafif keskin, biberimsi tadıyla tanınan yenilebilir bir sebzedir.

#4
Yaprakları, sapları ve çiçekleri tüketilebilir. Bilimsel araştırmalar su teresini dünyanın en besin yoğun sebzesi olarak tanımlamış; CDC besin yoğunluğu sıralamasında tam 100 puan alarak birinci sıraya yerleşmiştir.

#5
Bu bitki ıspanak, kara lahana veya brokoliden daha yüksek oranda vitamin ve mineral barındırır. Özellikle A, C, K vitamini, folat, demir, kalsiyum ve potasyum açısından zengindir. Glukozinolatlar, fenetil izotiyosiyanat (PEITC) gibi güçlü antioksidanlar ve fitokimyasallar içerir.

#6
Doğal ortamda temiz akarsular, dere kenarları, nehir yatakları, kaynak suları ve yavaş akan sulak alanlarda bulunur. Kökleri suda kalırken yaprakları su yüzeyinde ya da nemli toprakta yayılır.

#7
Temiz, oksijenli ve hafif alkali sularda en iyi gelişir. Türkiye’de özellikle Karadeniz, Ege ve Akdeniz’deki temiz su kaynaklarında, yol kenarlarında ve dere yataklarında yabani olarak görülür. Doğada kendi kendine çoğalır; ticari üretimde ise kontrollü hidroponik sistemler veya özel havuzlar kullanılır. Kirli sularda yetişmemeli, toplanırken parazit riskine karşı dikkatli olunmalı ve mutlaka iyice yıkanmalıdır.

#8
SU TERESİNİN FAYDALARI NELERDİR? Düşük kalorili (100 gramda yaklaşık 11 kalori) olmasına rağmen olağanüstü besin değeriyle dikkat çeker.

#9
Bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri şu faydaları doğrulamaktadır:

#10
Bağışıklık desteği: Portakaldan daha fazla C vitamini içerir, antioksidan etkisiyle serbest radikallere karşı korur.

#11
Kanser riskini azaltma: Glukozinolatlar ve PEITC bileşikleri kanser hücrelerinin yayılmasını engeller; özellikle meme ve cilt kanserinde apoptozu tetikler.

#12
Kalp-damar sağlığı: Kolesterolü düşürür (bir çalışmada LDL P’ye varan oranda azaldı), kan basıncını dengeler, iltihaplanmayı azaltır.

#13
Kemik ve göz sağlığı: Vitamin K ile kalsiyum osteoporozu önler; A vitamini gözleri korur.

#14
Cilt ve yaşlanma karşıtı: Antioksidanlar iltihabı azaltır, kolajen üretimini teşvik eder. Diğer faydalar: Solunum yollarını temizler, astım belirtilerini hafifletir, karaciğer ve böbrekleri korur.

#15
Günlük 1-2 avuç tüketim önerilir; salata, sandviç, smoothie veya çorbalarda çiğ ya da hafif pişirilerek yenilebilir. Aşırı tüketimde ve kirli kaynaktan toplanmışsa parazit riski nedeniyle iyice yıkanmalıdır. William Paterson Üniversitesi’nden Jennifer Di Noia liderliğindeki 2014 araştırması, 17 temel besin maddesini (potasyum, lif, protein, kalsiyum, demir, çeşitli vitaminler vb.) değerlendirerek su teresini 100 puanla zirveye yerleştirdi.

