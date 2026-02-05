  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İyice zırvaladı: ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek! Şifa kaynağı: Her gün 1 avuç yiyin: Böbrek taşını kaydırıp atıyor... Fenerbahçe Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu istedi Yol kenarında görmezden geldiğimiz yeşil hazine: İşte 100 üzerinden 100 puan alan sebze! Türk bilim insanlarından çığır açan gelişme! Kolon kanserinde umut ışığı Göç yolunda şaşırtan durak: Sakarca kazlarından İstanbul molası İşte İbn-i Sina'nın binlerce yıllık gençlik sırrı: Hürrem Sultan'ın gizli güzellik formülüymüş... İş Eurofighter'dan öteye gitti! Ankara'da bir anda masaya oturuldu
Spor
6
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu istedi
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Fenerbahçe Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu istedi

Başkan Sadettin Saran, Ertuğrul Doğan'ı aradı... Felipe Augusto için Oğuz Aydın + Fred ve Edson Alvarez'den birisi + bir miktar para teklifinde bulundu.

#1
Foto - Fenerbahçe Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu istedi

Transfer döneminin son saatlerine girilirken Fenerbahçe golcü transferini bitirmek için çılgınlar gibi saldırıyor... Başkan Sadettin Saran dev bir takas operasyonu için düğmeye bastı. Trabzonspor'a Felipe Augusto için Oğuz Aydın bonservisi ile Fred ya da Edson Alvarez'den birisi sezon sonuna kadar kiralık ve artı olarak da para teklif edildi.

#2
Foto - Fenerbahçe Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu istedi

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı golcü için Katar’dan gelen 15 milyon Euro’luk dev teklif hala masada.

#3
Foto - Fenerbahçe Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu istedi

Fatih Tekke, Alanyaspor döneminde parlatıp milli takıma kadar yükselttiği Oğuz Aydın ismini daha önce de istemişti... ancak transfer gerçekleşmemişti. Augusto’nun muhtemel ayrılığına karşılık zaten Tekke'nin talebiyle yönetim Umut Nayir ile hazırlığını yapmıştı.

#4
Foto - Fenerbahçe Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu istedi

Fenerbahçe tarafında ise transfer operasyonlarını yürüten Devin Özek ve Ertan Torunoğulları’nın Türkiye’de olması santrfor işini bizzat Başkan Sadettin Saran'ın üstlendiği iddialarına neden oldu.

#5
Foto - Fenerbahçe Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu istedi

Forvet listesinde ilk sırada yer alan isim hala Başakşehir'den Eldor Shomurodov. Ancak Göksel Gümüşdağ'ın 20 milyon Euro'luk beklentisi işleri çıkmaza sokuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti
Gündem

İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti

ABD ile İran arasında Cuma günü Türkiye’de yapılması planlanan kritik görüşme, Tahran yönetiminin son dakika ayak diremeleri ve format değiş..
O Müslüman ülke yer altı kaynaklarını İsrail'e teslim ediyor!
Dünya

O Müslüman ülke yer altı kaynaklarını İsrail'e teslim ediyor!

Somaliland'ın bölgedeki yer altı kaynaklarını İsrail'e açacağı bir ticari anlaşma arayışında olduğu bildirildi.
Anadolu insanının kocaman yüreği izleyenleri gözyaşına boğdu
Sosyal Medya

Anadolu insanının kocaman yüreği izleyenleri gözyaşına boğdu

Sosyal medyada paylaşılan bir sosyal deney, modern dünyanın unuttuğu o kadim Anadolu irfanını ve misafirperverliğini yeniden hatırlattı. Söz..
HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu
Gündem

HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu

Türkiye'de başıboş köpek sorunu nedeniyle can veren evlatlarımızın acısı henüz tazeyken, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı'ndan vi..
Yeniden Refahlı vekilden Epstein skandalı için bomba iddia
Gündem

Yeniden Refahlı vekilden Epstein skandalı için bomba iddia

Yeniden Refah Partili Bekin, İsrail'in Epstein belgeleri üzerinden Trump'a gözdağı vermeye çalıştığını söyledi. Bekin ” Eğer Trump, Epstein ..
Casusluk iddianamesinde neler var neler! Ekrem’den ‘mayor’ kod adıyla ihanet transferi
Gündem

Casusluk iddianamesinde neler var neler! Ekrem’den ‘mayor’ kod adıyla ihanet transferi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun “mayor” kod adıyla yabancı istihbarat servisleriyle t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23