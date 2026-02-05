Fenerbahçe Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu istedi
Başkan Sadettin Saran, Ertuğrul Doğan'ı aradı... Felipe Augusto için Oğuz Aydın + Fred ve Edson Alvarez'den birisi + bir miktar para teklifinde bulundu.
Transfer döneminin son saatlerine girilirken Fenerbahçe golcü transferini bitirmek için çılgınlar gibi saldırıyor... Başkan Sadettin Saran dev bir takas operasyonu için düğmeye bastı. Trabzonspor'a Felipe Augusto için Oğuz Aydın bonservisi ile Fred ya da Edson Alvarez'den birisi sezon sonuna kadar kiralık ve artı olarak da para teklif edildi.
Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı golcü için Katar’dan gelen 15 milyon Euro’luk dev teklif hala masada.
Fatih Tekke, Alanyaspor döneminde parlatıp milli takıma kadar yükselttiği Oğuz Aydın ismini daha önce de istemişti... ancak transfer gerçekleşmemişti. Augusto’nun muhtemel ayrılığına karşılık zaten Tekke'nin talebiyle yönetim Umut Nayir ile hazırlığını yapmıştı.
Fenerbahçe tarafında ise transfer operasyonlarını yürüten Devin Özek ve Ertan Torunoğulları’nın Türkiye’de olması santrfor işini bizzat Başkan Sadettin Saran'ın üstlendiği iddialarına neden oldu.
Forvet listesinde ilk sırada yer alan isim hala Başakşehir'den Eldor Shomurodov. Ancak Göksel Gümüşdağ'ın 20 milyon Euro'luk beklentisi işleri çıkmaza sokuyor.
