Fenerbahçe Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu istedi

Transfer döneminin son saatlerine girilirken Fenerbahçe golcü transferini bitirmek için çılgınlar gibi saldırıyor... Başkan Sadettin Saran dev bir takas operasyonu için düğmeye bastı. Trabzonspor'a Felipe Augusto için Oğuz Aydın bonservisi ile Fred ya da Edson Alvarez'den birisi sezon sonuna kadar kiralık ve artı olarak da para teklif edildi.