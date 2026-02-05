  • İSTANBUL
Epstein ile Muhammed bin Selman'ın samimi fotoğrafları ifşa oldu!

ABD'de pedofili şebekesi skandalıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein'a dair yayınlanan belgelerde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.

ABD'de pedofili şebekesi skandalıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein'a dair yayınlanan belgelerde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.

ABD'de çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein'a dair belgelerin kamuoyuna açılmasının yankıları sürüyor.

Son olarak, yayınlanan belgeler arasında, Epstein ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın birlikte çekildiği bir fotoğraf olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf ilk olarak aylar önce Epstein'ın konutunda çekilen görüntülerin ardından görülmüş ancak doğruluğu teyit edilememişti.

 

Ancak kamuoyunun erişimine açılan son belgeler arasında bu fotoğrafın da yer aldığı görüldü. Belgeler arasında "EFTA01599490" koduyla yer alan fotoğrafta, Epstein ile Bin Selman samimi bir poz verirken görülüyor.

Muhammed bin Selman'ın veliaht prens olmasından önce, 2016 veya 2017 yılında çekildiği değerlendirilen fotoğrafın Suudi Arabistan'da çekilmiş olduğu değerlendiriliyor.

Fotoğrafın çekildiği ofiste Suudi Arabistan ile ilişkili sembollerin yanı sıra, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir bayrak da yer alıyor. Ofisin Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri ile bağlantılı bir merkez olduğu düşünülüyor.

Epstein'in dünya genelinde birçok siyasetçi, iş adamı, girişimci, bilim adamı ve diğer önde gelen isimlerle bağlantıları ortaya çıkmıştı.

 

Epstein'a yönelik ilk çocuk istismarı suçlaması 2005 yılında yapılmış, 2006 yılında kendisine karşı soruşturma başlatılmıştı. 2008 yılında hüküm giyen Epstein 13 ay gözetim altında tutuldu. Epstein aynı suçlamayla Temmuz 2019'da tutuklanıp cezaevine gönderilirken, 10 Ağustos 2019 günü hücresinde kendini asarak intihar ettiği ileri sürüldü.

Kaynak: Mepa News

yıldırım bahadır

her kim ki Trump ı kadınlarının saçlarının rüzgarıyla karşıladı o dem anlamıştım var bu işte bir yular bağlantısı. Filistinde kan gövdeyi götürürken Yahudi pedofili ile sarmaş dolaş bir prens! kim Saudi Arabia nin suud prensi...başka diyecek söz var mı ki onu diyeyim dibe vurmuş yerlerde gezen bir fecaat...tevekkeli Mekkede Medinede sosyal showlar, açılımlar neler neler...demekki Fahrettin Paşanın gözünden bile sakındığı kutsal topraklar işgal altında bu kesin...Mehmedim yasta.
