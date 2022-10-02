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Spor Sen misin Beşiktaş’tan dünya para isteyen!
Spor

Sen misin Beşiktaş’tan dünya para isteyen!

Cyle Larin için Belçika'da işler istediği gibi gitmiyor. Beşiktaş'ın sözleşme teklifini kabul etmeyerek cüzi bir rakama Club Brugge'e transfer olan Cyle Larin beklentilerin altında kaldı ve kızağa çekildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 15:57:00 -
Sen misin Beşiktaş’tan dünya para isteyen!

Cyle Larin için Belçika'da işler istediği gibi gitmiyor. Beşiktaş'ın sözleşme teklifini kabul etmeyerek cüzi bir rakama Club Brugge'e transfer olan Cyle Larin beklentilerin altında kaldı ve kızağa çekildi. Bu sezonun başında olaylı bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin yeni takımında umduğunu bulamadı. Performansıyla beklentilerin altında kalan Kanada futbolcu forma yüzüne hasret kaldı.

Beşiktaş'tan yeni sözleşme için 2.5 milyon euro talep eden Kanadalı futbolcuya siyah-beyazlılar 1.7 milyon euro teklif etmişti. Bu maaşı az bulan 27 yaşındaki forvet oyuncusu 800 bin euroya Belçika ekibi Club Brugge'a imza attı.

Bu sezon Club Brugge formasıyla sadece 7 maça çıkabilen ve 1 maçta ilk 11'de şans bulan Cyle Larin, topu topuna 180 dakika sahada kalabildi. Bu karşılaşmalarda 1 gol atabilen 27 yaşındaki forvet son 2 maçta da hiç forma şansı bulamadı.

Akşam'a göre; Club Brugge'da teknik direktör Carl Hofkens'in gözüne girmeyi başaramayan ve forma şansı elde edemeyen Kanadalı oyuncunun takımdan gönderilmesi gündemde. Belçika yönetimi yeni transfer ettikleri 27 yaşındaki futbolcuyu en kötü kiralık olarak göndermeyi düşünüyor.

 

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