Sen de hâlâ utanmadan yılbaşı kutla Müslüman!

Münübe Yılmaz

Türkiye’de kendilerini “Müslüman” olarak nitelendiren çevreler yılbaşı kutlama telaşına düşerken, Kudüs'teki Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Atallah Hanna’dan “Helal olsun” dedirten bir çıkış geldi. Siyonist İsrail’in zulmüne karşı dik duruşu ve Filistin meselesini her platformda gündeme getirmesiyle bilinen Hanna, “Filistinliler bunca acıyı yaşarken biz Noel kutlayamayız” dedi.

“Siyonizm'e karşı mücadele görevimiz olmalı”

Her yıl 25 Aralık’ta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı bir Hristiyan bayramı olan Noel sebebiyle yaptığı konuşmada, bütün Hristiyanları İsrail'e karşı Filistin'e destek vermeye davet eden Hanna, “İsa'nın doğum yeri ve Hristiyanlığın dünyaya yayıldığı merkez Filistin’dir. Kudüs'ün yanı sıra Hristiyanların kutsal kabul ettiği Batı Şeria'nın Beytullahim şehri de Filistin’dedir. İşte böylesine kutsal bir yerin sakinleri bugün İsrail’in acımasız baskı ve zulümlerine maruz kalıyor. Onların özgürlük haklarını sonuna kadar savunmalıyız. Siyonizm'e karşı mücadele tüm Hristiyanların aynı zamanda dini bir görevidir. Hristiyanlar İsrail'in suçlarına sessiz kalmamalı” dedi.

“Noel şiarımız Filistin ve Filistin halkına özgürlük”

Filistinlilerin özgürlükleri uğruna her şeylerini feda ettiklerine dikkat çeken Atallah Hanna, “Bütün kiliseleri Filistin'e, Filistinli çocuklara, Filistin sorununa sahip çıkmaya davet ediyoruz. Noel şiarımız Filistin ve Filistin halkına özgürlük” ifadelerini kullandı. Hanna, konuşmasına şöyle devam etti: “Biz Filistin halkının ve onun haklı davasının bir parçasıyız. Onların davası bizim davamız, onların acı ve ıstırabı bizim acı ve ıstırabımızdır. Bizler Filistinlilerle aynı özgürlük rüyasını görüyoruz.”