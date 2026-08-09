'Sen bir çocuk katilisin' Havaalanında vicdan sahibi ABD'li yolcu ile İsrailli yolcu arasında 'Gazze' kavgası

Filipinler'in başkenti Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda İsrailli ve ABD'li iki yolcu arasında çıkan kavga güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu. Olayın ardından iki yolcu da gözaltına alınarak ifadeleri alındı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre olay, 6 Ağustos Perşembe akşamı havalimanının 3 numaralı terminalindeki gidiş salonunda meydana geldi. Cebu kentine gitmeye hazırlanan 37 yaşındaki İsrailli ile 54 yaşındaki ABD vatandaşı arasında başlayan tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri tarafları ayırarak polis merkezine götürdü.

Taraflar birbirini suçladı

İsrailli yolcu, Amerikalı yolcunun kendisine Yahudi olduğu için hakaret ettiğini, "çocuk katili" ifadelerini kullandığını ve Adolf Hitler'in Yahudileri tamamen öldürememesinden üzüntü duyduğunu söylediğini öne sürdü. Bunun üzerine valizine tekme attığını ve kavga çıktığını ifade etti. Olay sırasında havalimanındaki bir yiyecek satış noktasında bulunan mermer masanın da zarar gördüğü bildirildi.

ABD'li yolcu ise farklı bir anlatım sundu. Kendi aralarında yaptığı özel bir konuşmaya İsrailli yolcunun müdahale ettiğini ve herhangi bir provokasyon olmaksızın fiziksel saldırıya uğradığını savundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tartışmanın başlangıcını göstermediği için olayın nasıl başladığı bağımsız şekilde doğrulanamadı.

Soruşturma başlatıldı

Kavga nedeniyle iki yolcu da uçaklarını kaçırırken, sağlık kontrolleri için Pasay Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. ABD'li yolcunun ayrıca kendi talebiyle özel olarak röntgen çektirdiği belirtildi.

Ertesi gün dosya Pasay Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilirken, iki kişi hakkında Filipinler Ceza Kanunu'nun 155. maddesi kapsamında "kamu düzenini bozma ve kargaşaya neden olma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Gazze savaşı nedeniyle benzer olaylar yaşanıyor

Bu olay, Filipinler'de Gazze savaşı nedeniyle yaşanan ilk kavga olmadı. Daha önce turistik Siargao Adası'ndaki bir kafede İspanyol bir turist ile İsrailli yedek asker arasında Gazze'deki soykırım savaşı ve İsrail'in savaş suçları üzerine başlayan tartışma da yumruklu kavgaya dönüşmüştü.

Son dönemde Gazze'de İsrail'in devam eden soykırım savaşı nedeniyle, dünyanın farklı bölgelerinde de benzer gerilimlere neden olurken, siyasi tartışmaların zaman zaman turistler ve yolcular arasında fiziksel çatışmalara dönüştüğü görülüyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden savaşın etkileri, çatışma bölgesinin çok ötesinde toplumsal gerilimlere de yansımaya devam ediyor.

Kaynak: Mepa News