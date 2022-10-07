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Yerel Semt pazarlarının yerleri KPSS için deriştirildi
Yerel

Semt pazarlarının yerleri KPSS için deriştirildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde pazar günü yapılacak KPSS ön lisans sınavı öncesinde okulun çevresi semt pazarına kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 16:57:00 -
Semt pazarlarının yerleri KPSS için deriştirildi

Bağlar Belediyesi, 9 Ekim Pazar günü KPSS Ön Lisans Sınavı’nın yapılacağı Mevlana Halit Ortaokulu yanında kurulan semt pazarının yerini Barış Caddesi’ne kaydırdı.

Öğrencilerin huzurlu bir ortamda sınava girmeleri için tedbir aldıklarını açıklayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, okul çevresinde seyyar satışların yapılmaması için de zabıta ekiplerini görevlendirdiklerini bildirdi.

Okul çevresinde satış yapmak yasaklandı

Bağlar Belediyesi, pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavı öncesinde tedbirler aldı, okul çevresinde kurulan semt pazarının yerini değiştirdi.

Sınavın yapılacağı Mevlana Halit Ortaokulu çevresinde Eski Çolak Sokak’ta kurulan Pazar, Cezaevi Üst Köşesi’ndeki Barış Caddesi’nde kurulacak. Okul çevresinde Pazar kurulmaması ve seyyar satıcıların yer almaması için de zabıta ekipleri görevlendirildi.

Öğrencilerin geleceğini etkileyen sınavın titizlikle yapılabilmesi için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçedeki okulların çevresinde gürültü yapılmaması için de zabıta ekipleri görevlendirdiklerini söyledi.

Beyoğlu, "Sınava girecek tüm gençlerimize, öğrencilerime en kalbi duygularımla başarılar diliyorum. Rabbim hepsine zihin açıklığı versin inşallah. Belediye olarak sınavın sağlıklı ve huzurlu ortamda geçmesi için tedbirlerimizi aldık. Sınavın yapılacağı noktalardan olan Mevlana Halit Ortaokulu çevresinde bulunan Eski Çolak Caddesi’nde kurulan Pazar yerini aynı gün ve aynı saatlerde olmak kaydıyla Cezaevi Üst Köşesi’ndeki Barış Caddesi’ne kaydırdık. Okul çevrelerinde de ekiplerimiz görev yaparak huzuru bozan hareketlere izin vermeyecek.” dedi.

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