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Siyaset Şemsiye altındaki o kadın kendini savundu
Siyaset

Şemsiye altındaki o kadın kendini savundu

Kahramanmaraş’ta polise çantasını taşıtıp şemsiye tutturan Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un yanında görüntülenen ve sosyal medya fenomeni olduğu öne sürülen kadın, yaşananlara ilişkin kendini savundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 15:43:00 -
Şemsiye altındaki o kadın kendini savundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Aksoy’un Instagram hesabından yaptığı paylaşım gündemdeki yerini koruyor.

Aksoy'un paylaştığı fotoğrafta yanındaki kadın polise şemsiyesini ve çantasını taşıttığı gözlendi.

Söz konusu görüntüler tepkilere neden oldu.

Kendisini savundu

Görüntülerde Pervin Aksoy’un yanında yer alan ve sosyal medya fenomeni olduğu belirtilen Eylül Öztürk Özkan, gelen tepkilerin ardından kendisini savundu.

Eylül Öztürk Özkan, kadının polis olduğunu anlamadığını, sivil giyimi nedeniyle samimi oldukları birisi olduğunu zannettiğini savundu.

Özkan’ın savunması şu şekilde:

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşinden tepki çeken paylaşım!
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşinden tepki çeken paylaşım!

Gündem

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşinden tepki çeken paylaşım!

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