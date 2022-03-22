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Gündem Semra Kuytul Devlet Bahçeli'yi hedef aldı! 'Yargılanmalı'
Gündem

Semra Kuytul Devlet Bahçeli'yi hedef aldı! 'Yargılanmalı'

Twitter hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Furkan Vakfı'na ilişkin sözlerini alıntılayan Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, Bahçeli'yi, "Organizeli işkence suçundan yargılanmalı." ifadeleri ile hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 22:26:00 - 2022-03-22 22:47:13
Semra Kuytul Devlet Bahçeli'yi hedef aldı! 'Yargılanmalı'

 Yeniakit.com.tr 

FETÖ'ye dikkat çekip, Alparslan Kuytul uyarısında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeni 15 Temmuzlar yaşanmasın." mesajı verdi.

Adana'da sokakların karışmasına öncülük eden Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.

Devlet Bahçeli'nin yargılanmasını istedi!

Twitter hesabından Bahçeli'nin sözlerini alıntılayan Kuytul, "Bu açıklama organizeli bir suçun itirafıdır." dedi.

Semra Kuytul, müdahale silsilesinin son raddesine kadar polisi dinlemeyen Furkan Vakfı üyelerine müdahaleden Devlet Bahçeli'yi de sorumlu tuttu:

Eğer o gün biri ölseydi katil polis, polis amirleri ve onları alınlarından öpen Bahçeli, organize cinayetten yargılanmalıydı. Şimdi ise organizeli işkence suçundan yargılanmalılar.

 

Devlet Bahçeli'den Alparslan Kuytul uyarısı!
Devlet Bahçeli'den Alparslan Kuytul uyarısı!

Siyaset

Devlet Bahçeli'den Alparslan Kuytul uyarısı!

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