Semra Güzel dokunulmazlığı CHP oyu ne oldu? Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırıldı mı?

Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırıldı mı? Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li isimler sırtını PKK’ya yaslaya dursun, hem TBMM hem de Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlere ve terör sevicilerine göz açtırmıyor. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in , 2017 yılında Adıyaman'daki operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora'yla çektirdiği fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Terör örgütü PKK'nın Meclis'teki siyasi uzantısı HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Karma Komisyon raporu Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. HDP'li milletvekili Güzel adına Grup Başkanvekili Saruhan Oluç savunma yaptı. Oluç'un savunma konuşması 3 saat sürdü. Savunmanın ardından oylamaya geçildi. Elektronik sistemle yapılan oylamada Güzel'in dokunulmazlığı oy çokluğu ile kaldırıldı.

Semra Güzel dokunulmazlığı CHP oyu ne oldu?

Güzel hakkında düzenlenen iki dosya ile ilgili dokunulmazlığının kaldırılması yönünde rapor hazırlanmıştı. İkinci fezleke ile ilgili savunma yapılmadı direkt oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 327 kabul, 52 ret oyu kullanıldı. Böylece bu dosya için de yargı yolu açılmış oldu. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti komisyon sürecinde dokunulmazlığının kaldırılmasında evet oyu vermişti. Genel Kurul oylamasında da tutum değişmedi. CHP de Güzel'in dokunulmalığının kaldırılmasına yönelik oy kullandı.

PKK'lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, partisinden istifa etmiş ve hakkındaki dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili oluşturulan Meclis Hazırlık Komisyonu'nda savunma yapmıştı.