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Spor Semih Saygıner, Dünya şampiyonu oldu
Spor

Semih Saygıner, Dünya şampiyonu oldu

Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 22:28:00 -
Semih Saygıner, Dünya şampiyonu oldu

Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda milli sporcu Semih Saygıner Hollanda'lı rakibi Dick Jaspers'ı 50-37 yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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