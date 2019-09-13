Şemdinli Belediyesinden 5 bin kişiye aşure ikramı
Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi tarafından ilçenin 9 farklı noktasında 5 bin kişiye aşure ikramı yapıldı.13 Eylül 2019 Cuma 14:09
Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi tarafından ilçenin 9 farklı noktasında 5 bin kişiye aşure ikramı yapıldı.
Şemdinli Belediyesi, Cuma namazı çıkışında 9 ayrı camide vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Muharrem ayı nedeniyle yapılan aşure dağıtımı nedeniyle vatandaşlar Belediye Başkanı Tahir Saklı’ya teşekkürlerini ilettiler.
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