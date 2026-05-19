Nagehan Alçı Ak Partili ismi kızdırdı: Yahu Nagehan… Az sussan olmaz mı!

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci ve yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı’nın, eski eşi Nagehan Alçı’nın açıklamaları gündem olmuştu. Alçı'nın kendi YouTube kanalında yayınladığı videoda, "Bana bir lirası bile gelmedi, evliyken maaşlarımı bile elimden alıyordu" şeklindeki savunması siyaset dünyasında da yankı buldu. AK Parti eski MKYK üyesi Mücahit Birinci, Alçı’nın eski eşine yönelik bu çıkışına sosyal medya hesabı üzerinden sert bir dille tepki gösterdi.

ÇOCUKLARININ BABASI İÇERİ DÜŞMÜŞ

Birinci, Alçı'nın açıklamalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Yahu Nagehan Hanım... Biz tamam Rasim Kütahyalı'yı sevmeyelim. Antipatik bulalım. Varsa yamuğu cezasını çeksin modunda takılalım. 'Change' araç hırsızlıktır diyelim. Kara para aklama hainliktir diyelim. Diyelim de diyelim... Ancak siz eski eşsiniz... Çocuklarınız var... Çocuklarınızın babası içeri düşmüş. Hiç olmazsa onların hatırına az susmak daha yakışanı olmaz mı?" "Antipatik ikili unvanını kaptırmak istemiyorsunuz" Açıklamasının devamında ikilinin geçmişten bu yana kamuoyundaki imajına değinen Mücahit Birinci, Alçı'yı eleştirmeyi sürdürerek, "Evliyken de boşanmışken de 'Türkiye'nin en antipatik ikilisi' unvanını kimseye kaptırmak istemiyorsunuz benim anladığım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

ALÇI NE DEMİŞTİ?

Kütahyalı'nın hesap dökümlerinde yapılan incelemelerde eski eşi Nagehan Alçı ile ortak hesaplarına yüklü para giriş çıkışları yapıldığının gündeme gelmesi üzerine Alçı, paranın kendisine gönderilmediğini, Kütahyalı'nın kendi borçlarını ödemek için bu hesapları kullandığını ve evlilikleri boyunca da maddi olarak kendisini zarara uğrattığını iddia eden bir açıklama videosu yayınlamıştı. Alçı, şöyle konuşmuştu; "Ben hiçbir şekilde eski eşimden kendim için bir nafaka talep etmedim. Çocuklar için 20’şer bin lira nafakaya mahkeme hükmetmişti ve okul ücretlerini ödemesini kabul etmişti Rasim. Ha dönüp bakacak olursak bırak benim Rasim’den para almamı, Rasim’den ben şimdiye kadar nafakalarımı alamadım. Evliliğimiz zamanında ben ancak maaşımı alıyordum yani fena maaşlar da kazanmıyordum. Yani hesabıma gönderildiği iddia edilen paranın 1 lirası, bak yemin ederim 1 lirası bana gelmiş değildir."