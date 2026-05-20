Galatasaray’dan Icardi bombası! Herkes ters köşe oldu
Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Yıldız isimle önemli ölçüde uzlaşı sağlandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızıyla kalması için ilk temasların olumlu geçtiği, küçük bazı detaylar dışında mutabakata yaklaşıldığı öğrenildi.
Icardi’nin menajeri Pino’nun, bizzat Başkan Dursun Özbek ile bir araya geldiği görüşmede Galatasaray ilk olarak 3,5 milyon euro yıllık ücret ve 1 yıllık sözleşme teklif etti. Bu teklif menajer tarafından kabul görmedi.
Kulüp, üzerine giderek 5 milyon euroluk yeni teklifini masaya koydu ve bu rakamda uzlaşma sağlandı.
Taraflar arasındaki en önemli ayrılık noktası süre oldu. Icardi cephesi net 2 yıllık sözleşme isterken, Galatasaray ise ikinci yılı opsiyonlu yapmak istiyor.
Başkan Dursun Özbek’in, Icardi gibi skorer ve lider bir ismin yerini doldurmanın zorluğunu ve yüksek maliyetini göz önünde bulundurarak kaptanı kadroda tutmaya kararlı olduğu belirtiliyor.
Kısa süre içinde tüm pürüzlerin giderilerek resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
