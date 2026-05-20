  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TÜİK açıkladı: İşte en erken ve en geç evlenen iller! Sadece sabahları aç karnına tüketin! Zerdeçal çayı tarifi nasıl yapılır? Bu çay öyle bir şey yapıyor ki... İngiliz adam bütün vücudunu dövmelerle kapladı: Rekor kırdı! Yıllar öncesi yapılan çalışma yeniden gündeme geldi Gazze’de ateşkese rağmen şehit sayısı artıyor İngiltere'de skandal: Championship play off finali çıkmazı! Acun Ilıcalı takımı için görüşüyor
Otomotiv
10
Yeniakit Publisher
Satışlar 23 milyona ulaşacak Dünya elektriğe dönüyor
AA Giriş Tarihi:

Satışlar 23 milyona ulaşacak Dünya elektriğe dönüyor

Bu yıl dünyada elektrikli araç satışlarının 23 milyona ulaşarak toplam yeni araç satışlarının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturacağı öngörülüyor.

#1
Foto - Satışlar 23 milyona ulaşacak Dünya elektriğe dönüyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dünyadaki elektrikli araç ve şarj altyapısına ilişkin piyasa dinamiklerinin analiz edildiği yıllık Küresel Elektrikli Araç Görünümü raporunu yayımladı. Raporda, ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının durma noktasına gelmesiyle yaşanan enerji krizinin elektrikli araç pazarına etkileri de incelendi.

#2
Foto - Satışlar 23 milyona ulaşacak Dünya elektriğe dönüyor

Rapora göre, küresel elektrikli araç satışları 2025'te yıllık bazda yüzde 20 artışla 20 milyonu aştı ve geçen yıl satılan yeni araçların yüzde 25'ini oluşturdu. Dünya çapında yaklaşık 40 ülkede elektrikli araç satışları toplam satışların yüzde 10'una karşılık geldi.

#3
Foto - Satışlar 23 milyona ulaşacak Dünya elektriğe dönüyor

Çin, geçen yıl satılan elektrikli araçların yüzde 60'ını tedarik ederken Avrupa ve Kuzey Amerikalı araç üreticileri küresel elektrikli araç üretiminde yüzde 15'er paya sahip oldu.

#4
Foto - Satışlar 23 milyona ulaşacak Dünya elektriğe dönüyor

Çin ve ABD'deki politika değişiklikleriyle, küresel elektrikli araç satışları bu yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 8 geriledi. Bu düşüşe rağmen satışlar aynı dönemde Avrupa'da yüzde 30, Çin hariç Asya'da yüzde 80 ve Latin Amerika'da yüzde 75 yükseldi.

#5
Foto - Satışlar 23 milyona ulaşacak Dünya elektriğe dönüyor

Yaklaşık 90 ülkede mart ayında elektrikli araç satışlarında artış görülürken bu ülkelerin 30'unda satışlar rekor seviyeye ulaştı. Söz konusu büyüme, Hürmüz Boğazı'nda ticaretin durma noktasına gelmesi sonrası dünya çapında akaryakıt fiyatlarında görülen keskin artışa karşı tepki alımlarını içeriyor.

#6
Foto - Satışlar 23 milyona ulaşacak Dünya elektriğe dönüyor

Bu kapsamda dünyada bu yıl satılan tüm araçların yaklaşık yüzde 30'unu elektrikli araçların oluşturması ve toplam satışların 23 milyona ulaşması bekleniyor. Enerji kriziyle, elektrikli araç potansiyelinin kilit pazarlarda güçleneceği öngörülüyor.

#7
Foto - Satışlar 23 milyona ulaşacak Dünya elektriğe dönüyor

Dünyada 2035 itibarıyla herhangi bir yeni politika değişikliği olmadan dahi küresel elektrikli araç filosunun bugünkü 80 milyon seviyesinden 510 milyona yükseleceği hesaplanıyor.

#8
Foto - Satışlar 23 milyona ulaşacak Dünya elektriğe dönüyor

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, geçen yıl elektrikli araç satışlarının 100'e yakın ülkede rekor kırdığını belirterek, "Elektrikli araçların artan popülaritesi, otomobil pazarları ve enerji sistemi genelinde önemli bir dönüşüme yol açtı ve tarihin en büyük petrol arz şokunun yaşandığı bu dönemde bir nebze de olsa rahatlama sağlıyor.

#9
Foto - Satışlar 23 milyona ulaşacak Dünya elektriğe dönüyor

İleriye baktığımızda, batarya fiyatlarında gördüğümüz düşüşler ve mevcut küresel enerji krizine yönelik olası politika tepkileri, elektrikli araç pazarlarına daha da ivme kazandıracak." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO'ya ait savaş uçakları İHA'yı vurdu
Dünya

NATO'ya ait savaş uçakları İHA'yı vurdu

NATO görevi kapsamında Litvanya'da konuşlu Romanya'ya ait F-16 savaş uçakları, Estonya hava sahasına giren bir insansız hava aracını vurarak..
Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?
Gündem

Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nın ardından "Konuşmanız veda konuşması mıydı" diye soruldu.

Akın Gürlek büyük operasyonu duyurdu: Organize suç ağına dev darbe indirildi
Gündem

Akın Gürlek büyük operasyonu duyurdu: Organize suç ağına dev darbe indirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında 7 ilde ..
Turpun büyüğü heybeden çıktı: Tamar Tanrıyar’dan sarsıcı Mason locası ve İmamoğlu iddiaları: Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor
Gündem

Turpun büyüğü heybeden çıktı: Tamar Tanrıyar’dan sarsıcı Mason locası ve İmamoğlu iddiaları: Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor

Yıllardır filmlere, dizilere konu olan ancak derinlemesine konuşulmaktan kaçınılan gizemli yapılanmalar, Tamar Tanrıyar’ın açıklamalarıyla y..
Roma’yı sen mi yaktın Murat Kapki? Eğer yakmadıysan neden malvarlığını apar topar devretmeye kalktın?
Gündem

Roma’yı sen mi yaktın Murat Kapki? Eğer yakmadıysan neden malvarlığını apar topar devretmeye kalktın?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB yolsuzluk davası tutuklu sanığı Murat Kapki’nin mahkemedeki "Roma'yı ben yaktım diyebilirdim" şeklin..
Özgür yine ağlayarak batılı ağababalarından yardım istedi: Türkiye’de iktidarı değiştirmek Macaristan’dan daha zor!
Gündem

Özgür yine ağlayarak batılı ağababalarından yardım istedi: Türkiye’de iktidarı değiştirmek Macaristan’dan daha zor!

Ülkesini her fırsatta Batı’ya şikayet ederek haçlılardan medet ummayı alışkanlık haline getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu İngiliz The..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23