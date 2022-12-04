Selvi Kılıçdaroğlu’nun o görüntüsüne Yılmaz Özdil bile dayanamadı! Böyle kafa buldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanları açıkladığı İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması toplantısı kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi içinden bile tepkilerin geldiği Amerikalı danışman konusuna, Sözcü gazetesinin ulusalcı yazarı Yılmaz Özdil de itiraz etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun hesap sormasından da korkan Yılmaz Özdil küçük bir paylaşımla düşüncesini ifade etti.

Yılmaz Özdil ti'ye aldı

Toplantıda ABD’li ekonomist Jeremy Rifkin’in konuşması sırasında CHP liderinin eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun uyuyakalması eleştiri konusu oldu. Sosyal medyada tartışma konusu olan görüntüye ilişkin Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil de ti'ye aldı.

Sosyal medya hesabından Selvi Kılıçdaroğlu’nun uyukladığı görüntüyü paylaşan Yılmaz Özdil, “Heyecan verici bir toplantı oldu…” eleştirisinde bulundu.

KAYNAK: HABER7