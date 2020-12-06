Selülit nasıl geçer? | Selülit kürü
Selülit neden olur? | Hanımların pek çoğu selülitle ilgili sorunlar yaşamakta. Bu sebeple sık sık ‘Selülit neden olur?’ sorusunun cevabı merak ediliyor. Selülit beslenmeyle mi ilgili? | Selülit nasıl geçer? | Selülit için ne yapmak gerekir? | Bitkisel selülit tedavisi
Erkeklerde selülit olur mu? | Genellikle kadınlarda görülse de selülit sorunu erkeklerde de gözlenebilir. Selülit yaşam kalitesini arttırarak başa çıkılabilecek sorunlardan biri olarak ifade ediliyor. Peki, selülit neden oluyor?
Selülit nedir?
Selülit sıklıkla uyluk, kalça ve karın bölgesindeki deri ve deri altı yağ dokusunu etkileyerek portakal kabuğu görünümü olarak tanımlanan girintili çıkıntılı bir dokuya neden olan bölgesel metabolik bozukluk olarak tanımlanır.
Selülit neden olur? | Selülit sebepleri
Selülit oluşmasının ardından pek çok sebep yatıyor olabilir. Selülit oluşmasının sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:
Cilt altı yağ tabakasının kalın olması
Bağ dokusunun uzunluğu ve esnekliğinin yetersiz olması
Spor, egzersizden uzak hareketsiz bin yaşam
Sigara kullanımı
Genetik faktörler
Sağlıksız beslenme
Aşırı kilo alma
Aşırı kilo kaybı
Dar giyinme
uzun saatler oturarak çalışma
Selülit nasıl geçer? | Selülit kürü
Selülit sorunu yaşamadan önce alınabilecek önlemler hem yaşam kalitenizi artırır hem de bu sorunla karşılaşmanızı önler. Sağlıklı beslenme, bol su tüketimi ve spor yaparak selülit sorunu yaşamanın önüne geçebilirsiniz. Ayrıca 30'lu yaşlardan itibaren selülit için krem kullanabilirsiniz. Kremlerin yanı sıra evde hazırlayacağınız kürlerle de selülit oluşmasını önleyebilirsiniz. Elbette bu krem ve kürler tek başına yeterli değil. Daha önce de belirttiğimiz gibi yaşam şeklinizi değiştirip, sağlıklı beslenmeye ve sigaradan uzak durmaya özen göstermelisiniz.
Selülit kürü nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 1 fincan toz Türk kahvesi
- Yarım fincan tatlı badem yağı
- Çeyrek fincan toz şeker
- 4-6 damla tarçın yağı
- 8 damla vanilya yağı
Yapmanız gereken yalnızca tüm malzemeleri cam bir kavanozda birleştirip, karıştırmak. Kürü uygulamadan önce duş almanız gerekiyor. Ardından hazırladığınız karışımla selülit olan bölgeye masaj yapın. Masaj sırasında dairesel hareketler kullanmaya özen gösterin. 5-10 dakikalık masajın ardından cildinizi yıkayıp, güzelce kurulayın. Duşun ardından cildinizi bir krem ile nemlendirmeyi unutmayın.