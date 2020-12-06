Erkeklerde selülit olur mu? | Genellikle kadınlarda görülse de selülit sorunu erkeklerde de gözlenebilir. Selülit yaşam kalitesini arttırarak başa çıkılabilecek sorunlardan biri olarak ifade ediliyor. Peki, selülit neden oluyor?

Selülit nedir?

Selülit sıklıkla uyluk, kalça ve karın bölgesindeki deri ve deri altı yağ dokusunu etkileyerek portakal kabuğu görünümü olarak tanımlanan girintili çıkıntılı bir dokuya neden olan bölgesel metabolik bozukluk olarak tanımlanır.

Selülit neden olur? | Selülit sebepleri

Selülit oluşmasının ardından pek çok sebep yatıyor olabilir. Selülit oluşmasının sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:

Cilt altı yağ tabakasının kalın olması

Bağ dokusunun uzunluğu ve esnekliğinin yetersiz olması

Spor, egzersizden uzak hareketsiz bin yaşam

Sigara kullanımı

Genetik faktörler

Sağlıksız beslenme

Aşırı kilo alma

Aşırı kilo kaybı

Dar giyinme

uzun saatler oturarak çalışma

Selülit nasıl geçer? | Selülit kürü

Selülit sorunu yaşamadan önce alınabilecek önlemler hem yaşam kalitenizi artırır hem de bu sorunla karşılaşmanızı önler. Sağlıklı beslenme, bol su tüketimi ve spor yaparak selülit sorunu yaşamanın önüne geçebilirsiniz. Ayrıca 30'lu yaşlardan itibaren selülit için krem kullanabilirsiniz. Kremlerin yanı sıra evde hazırlayacağınız kürlerle de selülit oluşmasını önleyebilirsiniz. Elbette bu krem ve kürler tek başına yeterli değil. Daha önce de belirttiğimiz gibi yaşam şeklinizi değiştirip, sağlıklı beslenmeye ve sigaradan uzak durmaya özen göstermelisiniz.

Selülit kürü nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 fincan toz Türk kahvesi

Yarım fincan tatlı badem yağı

Çeyrek fincan toz şeker

4-6 damla tarçın yağı

8 damla vanilya yağı

Yapmanız gereken yalnızca tüm malzemeleri cam bir kavanozda birleştirip, karıştırmak. Kürü uygulamadan önce duş almanız gerekiyor. Ardından hazırladığınız karışımla selülit olan bölgeye masaj yapın. Masaj sırasında dairesel hareketler kullanmaya özen gösterin. 5-10 dakikalık masajın ardından cildinizi yıkayıp, güzelce kurulayın. Duşun ardından cildinizi bir krem ile nemlendirmeyi unutmayın.