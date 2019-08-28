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Selman Öğüt kimdir? Selam Öğüt kim, mesleği ne, kitapları

Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt hakkında merak edilen soruların cevapları. Eğitimi, mezuniyeti, çalışmaları, kısaca hayatı ve biyografi bilgileri. Selman Öğüt kimdir? İşte Selman Öğüt kimdir?sorusunun yanıtı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 21:16
Selman Öğüt kimdir? Selam Öğüt kim, mesleği ne, kitapları

Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt hakkında merak edilen soruların cevapları. Eğitimi, mezuniyeti, çalışmaları, kısaca hayatı ve biyografi bilgileri. Selman Öğüt kimdir? İşte Selman Öğüt kimdir? sorusunun yanıtı.

Selman Öğüt kimdir?

stanbul Kültür Üniversitesi mezunudur. 1984 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. Kültür Ünv. ardından Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Hukuk Bölümünde yüksek lisans yapmış daha sonra Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

Selman Öğüt 2009 yılından itibaren 2014 senesine kadar Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

Marmara Üniversitesinin ardından Medipol Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Kesin olmamakla birlikte kaynaklardan edinilen bilgiye göre aslen Tokat’lıdır.

Selman Öğüt kitapları;

BM Güvenlik Konseyi’nin Yeniden Yapılandırılması.

Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğu.

BM Uluslararası Hukuk Komisyonunun 2011 Yılında Yayınladığı Taslak Maddeler Çerçevesinde Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğu.

21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi’nin Yeniden Yapılandırılması.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 21:16
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