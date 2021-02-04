Selman, korkusunu itiraf etti: Beni öldürürler

Haaretz gazetesinin haberine göre Suudi Veliahdı Muhammed bin Salman, İsrailli yakın dostu Haim Saban’a tıpkı Emirlikler ve Bahreyn gibi İsrail’le ilişkileri normalleştirmek istediğini; ancak İran’ın kendisini öldürmesinden, Katar’dan ve kendi halkının tepkisinden korktuğunu söyledi.

Amerika’daki Demokrat Parti’nin mali destekçilerinden Haim Saban dün Joe Biden ve Kamala Harris için düzenlenen bir çevrim içi toplantıda Suudi Veliahdı Muhammed bin Salman’la yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

Prens Selman'ın öldürülme korkusu

Haim Saban, Bin Salman’ın kendisine İsrail’le tam diplomatik ilişki kurmakta tereddüt ettiğini belirterek bunun ülkesinin içinde kendisi açısından ağır bedellere mal olabileceğini ve İran’ın kendisini öldürebileceğini söyledi.

"Tüm Yahudiler, Biden’ın başkanlığında huzur içinde uyuyabilecek"

Geçen ay bir Hollywood bağış toplama etkinliğinde Biden için 4,5 milyon dolar toplayan Saban, Başkan Joe Biden’ın "Yahudilere olan 47 yıllık bağlılığını" övdü ve "Amerika'da ABD-İsrail ittifakını önemseyen tüm Yahudiler, Biden’ın başkanlığında huzur içinde uyuyabileceklerini biliyorlar" dedi.

Trump'ın rolünün olmadığını iddia etti

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in İsrail rejimiyle yaptığı normalleşme anlaşmasının önemine dikkat çeken ve “İsrail'i önemseyen herkes anlaşmaları kutsamalı” diyen Saban, Başkan Donald Trump'ın bunların gerçekleşmesinde çok az rol oynadığını veya hiç rol oynamadığını iddia etti.

Haim Saban, Trump'ın İsrail'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını da küçümseyerek: “Kudüs'teki konsolosluğun üzerindeki tabela kaldırıldı ve yerine 'elçilik' yazan tabela geldi” dedi.

Trump'ın Mayıs 2018'de İran nükleer anlaşmasından çekilme kararını desteklediğini ve o sırada bunun “harika olduğunu düşündüğünü” söylemekle birlikte bunun beklenen sonucu oluşturmadığını vurguladı ve İran’ın şimdi üç yıl öncesine göre üç kat daha zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu; ayrıca Suriye'den İsrail'e karşı yeni bir cephe açtığını söyledi.