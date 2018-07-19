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Selin Sayek Böke adaylık iddialarını cevapladı!

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin partisinin genel başkanlığına aday olacağı iddia edilmişti. Böke bugün sosyal medya hesabı üzerinden genel başkan adayı olmayacağını açıkladı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 13:55
Selin Sayek Böke adaylık iddialarını cevapladı!

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, "Bugün merak edilen cümleyi de açıkça kuralım; genel başkan adayı olmayacağım" dedi.

CHP'de Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Orhan Sarıbal ve Ali Şeker gibi milletvekillerinin oluşturduğu 'Gelecek İçin Biz' adlı grup da olağanüstü kurultay çağrısında bulundu.

Olağanüstü kurultay olduğu takdirde genel başkan adayı olacağı konuşulan Böke ise, bugün Twitter hesabı üzerinden genel başkan adayı olmayacağını açıkladı.

İHA'nın aktardığına göre, Böke, "Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişim artık zorunluluktur. CHP’deki bu değişim Türkiye için umuttur. Rejimin değiştiği böyle bir dönemde CHP’de yeni bir yönetim anlayışı, yeni iş yapma biçimi, yeni siyaseti birlikte kurmalıyız, kuracağız. Ben de bu yeni siyaseti kurmak için her zamanki gibi savunageldiğim değerler ışığında mutlaka sorumluluk alacağım. Omuz omuza, sorumlulukta ortaklaşarak birlikte yürüyeceğiz. Önemli olan cümle budur. Ama sizin için bugün merak edilen cümleyi de açıkça kuralım; genel başkan adayı olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP Bilecik MilletvekiliYaşar Tüzün ise, partide olağanüstü kurultay için toplanan imzaların sayısının bugün itibariyle 526 olduğunu açıkladı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 13:55
  1. İzmir
  2. Bilecik
  3. Selin Sayek Böke
  4. CHP

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