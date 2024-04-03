Selin Limon Kolonyası eski günlerin özlemle anıldığı Ramazan Bayramı’na eşlik ediyor!

Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışmanın pekiştiği Ramazan Bayramı, bu yıl bir kez daha sevdiklerimizle kucaklaşmaya, paylaşarak çoğaltmaya, küçük büyük hepimizi bir araya getirmeye vesile oluyor.

Altın Damlası’ndan gelen mirasla 100 yılı aşkın süredir “bir nefeste iyi hissettiren” Selin Kolonyaları, kokusunda huzur bulunan unutulmaz limon kolonyasıyla bayramın keyifli anılarını tazeliyor. Bayram buluşmalarının klasiği Selin Limon Kolonyası; sevilenlerin ve özlenenlerin kokusunu hatırlatıyor.

Farklı notaları arasındaki uyumlu geçişleriyle karakteristik bir bütünlük ortaya koyan Selin Limon Kolonyası’nın üst notası narenciye, limon ve çam, orta notaları aldehidik ve limon, en baskın alt notası ise portakal çiçeği esansından meydana geliyor. Selin Limon Kolonyası; keskin limon kokusuyla cilde serinlik ve canlılık veriyor, duyuları harekete geçirerek zinde hissetmenize katkıda bulunuyor.

Güzel kokarak temiz kaldığını bilmenin iç rahatlığını veren ve 80° alkol içeriği ile güvenilir hijyen sağlayan Selin Limon Kolonyası, bayram kutlamalarına tazelik katıyor. Gelenekleri yaşatmayı sürdüren bayram klasiği; nostaljik kokusu ile en güzel anıları akıllara getiriyor.

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