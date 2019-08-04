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Selin Karadeniz kıyılarına getirdiği atıklar temizleniyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde 18 Temmuz’da yaşanan selde, sel sularının Karadeniz’e sürüklediği yabancı maddeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı.

04 Ağustos 2019 Pazar 11:19
Selin Karadeniz kıyılarına getirdiği atıklar temizleniyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde 18 Temmuz’da yaşanan selde, sel sularının Karadeniz’e sürüklediği yabancı maddeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı.


Düzce’de meydana gelen sel ve su baskınlarında deniz kenarına sürüklenen ağaçlar, çöpler başta olmak üzere birçok yabancı madde Karadeniz’e karıştı. Karadeniz’e sürüklenen çöpler Akçakoca sahillerini kirletti ve denize girmek zorlaştı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçerek bölgeye temizlik ekipleri gönderdi. Gelen ekipler Akçakoca’da temizlik çalışmalarına başladı. 50 kişilik ekip, kirlilik oranına göre 2 ile 3 kilometrelik alanı temizleyecek. Ekipler çıkarılan malzemeleri cinslerine göre ayrıştıracak. Ayrıca gönderilen dalgıçlar da su altında bulunan ve kayıp olduğu iddia edilen 18 otomobil ile diğer mekanik malzemeleri bularak su yüzüne çıkarmaya çalışacak.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:19
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