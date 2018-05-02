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Selfy coşkusu kampüslerde

Türk Telekom’un Selfy uygulaması, “Selfy Kampüste” konseptiyle üniversite gençliğiyle buluşacak.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:34
Selfy coşkusu kampüslerde

Türk Telekom’un gençlik dünyası Selfy, 2-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Giresun, Ankara, Malatya, Edirne, İzmir, Kütahya, Manisa ve Çanakkale’de “Selfy Kampüste” konseptiyle üniversite gençliğiyle buluşacak.

Selfy, program kapsamında toplam 8 kampüste 400 bine yakın öğrenciye finallerden önce keyifli zaman yaşatacak. 

Selfy kampüste” konsepti kapsamında yapılacak etkinlikler ile gençler Selfy dünyasının sunduğu zengin ve eğlenceli aktivitelerin tadını çıkaracak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:34
  1. Manisa
  2. Malatya
  3. Kütahya
  4. İzmir
  5. Giresun
  6. Edirne
  7. Çanakkale
  8. Ankara
  9. Türk Telekom
  10. Selfy
  11. Selfy kampüste

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