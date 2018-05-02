Selfy coşkusu kampüslerde
Türk Telekom’un Selfy uygulaması, “Selfy Kampüste” konseptiyle üniversite gençliğiyle buluşacak.02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:34
Türk Telekom’un gençlik dünyası Selfy, 2-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Giresun, Ankara, Malatya, Edirne, İzmir, Kütahya, Manisa ve Çanakkale’de “Selfy Kampüste” konseptiyle üniversite gençliğiyle buluşacak.
Selfy, program kapsamında toplam 8 kampüste 400 bine yakın öğrenciye finallerden önce keyifli zaman yaşatacak.
“Selfy kampüste” konsepti kapsamında yapılacak etkinlikler ile gençler Selfy dünyasının sunduğu zengin ve eğlenceli aktivitelerin tadını çıkaracak.
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