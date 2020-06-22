  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Selden kaçamayan engelli Kader’in tabutunu bakanlar taşıdı

Bursa’daki selde evinden dışarı çıkamayarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Kader Akbaba’nın tabutunu bakanlar taşıdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:54:56 -
Selden kaçamayan engelli Kader’in tabutunu bakanlar taşıdı

Bursa’daki selde evinden dışarı çıkamayarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Kader Akbaba’nın tabutunu bakanlar taşıdı. Genç kız gözyaşları arasında toprağa verildi.


Dün akşam etkili olan sel sebebiyle Çınarcık Tepesi’nin altındaki evinde sel sularından kaçamayarak hayatını kaybeden Kader Akbaba’nın cenazesi toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de katıldığı cenaze namazında yakınları gözyaşlarına boğuldular.


Bursa milletvekilleri, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı cenaze namazının ardından genç kız köy mezarlığında toprağa verildi.


Baba Recep Akbaba da sel sularıyla sürüklenmiş köy meydanında kurtarılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı