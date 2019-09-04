0553 313 94 23

Selden etkilenen KOBİ'ler destek kredisini kullanmaya başlayacak

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt:- "(Düzce'deki selden etkilenen KOBİ'lere destek kredisi verilmesi) En geç gelecek hafta bu işletmelerimiz bu kredileri kullanmaya başlayacak"- "Kredi kullandırım sürecinde özellikle Kaymakamlığımız tarafından hasar tespiti yapılmış ve tespit edilen tutarın 100 bin lirayı geçmeyen kısmı KOESGEB tarafından karşılanacak"

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:31
Selden etkilenen KOBİ'ler destek kredisini kullanmaya başlayacak

DÜZCE (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Düzce'de temmuz ayında yaşanan sel felaketinden etkilenen KOBİ'lere destek kredisi verilmesine ilişkin, "En geç gelecek hafta bu işletmelerimiz, bu kredileri kullanmaya başlayacak." dedi.

KOSGEB Başkanı Uzkurt, Düzce'de geçen ay yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen bölgelerden Akçakoca ilçesine geldi.

Uzkurt, Akçakoca Kaymakamlığında, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Kaymakam Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Pazvant ile ilgili kurum amirleriyle toplantı yaptı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Uzkurt, selden zarar gören işletmelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla KOSGEB olarak 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verileceği hatırlattı.

Uzkurt, kredi kullandırım sürecinin tamamlandığını aktararak, "Bugün itibarıyla 11 bankayla mutabakatları imzaladık. Öyle tahmin ediyorum ki banka genel müdürlükleri de önümüzdeki gün ve en geç gelecek hafta içerisinde Düzce'deki şubelerine talimatlarını gönderip selden zarar gören işletmelerimize bu krediyi kullandıracaklar." diye konuştu.

Kredinin, 36 ay vadeli ve sıfır faizli olduğunu dile getirerek, "Faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Kullanılan ana para ise kullanılan işletme tarafından ödenecek. Kredi kullandırım sürecinde özellikle Kaymakamlığımız tarafından hasar tespiti yapılmış ve tespit edilen tutarın 100 bin lirayı geçmeyen kısmı KOESGEB tarafından karşılanacak. Örneğin bir işletmemiz 100 bin değil de 70 bin liralık bir zarar görmüşse bu da Kaymakamlığımız tarafından tutanak altına alınmışsa 70 bin liralık kredi kullanımını bu 11 bankada KOSGEB olarak faizini karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Bankalardan kredi kullanımı noktasında teminat sıkıntısı yaşayacak işletmelerle ilgili de bir çalışma yaptıklarını anlatan Uzkurt, teminat bulma konusunda sıkıntı çeken işletmeler için de Kredi Garanti Fonu ile gerekli mutabakatı yaptıklarını söyledi.

Uzkurt, KOSGEB'e borcu olan işletmelerin bu borcunun 2020 yılının dokuzuncu ayına kadar ertelemesinin yapıldığını, kredi erteleme imkanından da 25 firmanın yararlandığını bildirdi.

- "Yaraların sarılması için bir nebze faydamız olacağını ümit ediyorum"

İşletmelerin beklediği faizsiz kredi kullanım imkanının neden geciktiği konusuna da değinen Uzkurt, şöyle devam etti:

"Burada karar alındıktan sonra şöyle bir süreç izliyoruz: Bu 'Acil Destek Kredimizde' bankalarla öncelikle görüşüp yazışıyoruz. Onlara bu konuda bir teklif vermelerini, yani ne kadarlık bir faiz oranı vereceklerini soruyoruz. Birinci teklifleri aldıktan sonra en düşük olan tekliften hareketle ikinci bir teklifte bulunuyoruz. Tabii bu teklifler banka genel müdürlükleriyle yapılıyor. Bu genel müdürlüklerden bazen 1-2 günde, bazen de bir ayda alıyoruz. Tüm bankalarla yazışmak durumunda olduğumuz için bankalardan kaynaklı sürecin uzaması söz konusu oldu ama şu an süreci tamamlamış bulunmaktayız. En geç gelecek hafta bu işletmelerimiz, bu kredileri kullanmaya başlayacaklar. KOSGEB olarak buradaki yaraların sarılması için bir nebze faydamız olacağını ümit ediyorum."

Uzkurt, bir basın mensubunun, selden doğrudan ya da dolaylı değil de diğer etkenlerden etkilenen işletmeler konusunda da bir çalışma yapılıp yapılmadığı sorusuna, "Bu programın amacı doğrudan sel felaketinden zarar gören işletmelerimize dönük zararın tazmini yönünde bir finansman kolaylığı. Burada biz şunu dikkate alçağız, selden doğrudan ya da dolaylı zarar gören, etkilenen ve bu da kamu kurumlarımız tarafından tespit edilen firmalarımıza bunu kullandıracağız." şeklinde cevap verdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:31
  1. Akçakoca
  2. Düzce
  3. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt
  4. kredi destek
  5. sel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Şahin futbolcularla bir araya geldi
    1. Başkan Şahin futbolcularla bir araya..
    2. Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu son..
    3. Muğla’da araç sayısı 502 Bin 156’ya..
    4. Kaymakamlardan kan bağışına destek
    5. Belediyenin 5 aylık çalışmaları..
    6. “Gaziantep Türkiye için çok önemli”
    7. Çalınan iş makinesi ekipmanları..
    8. Üçlü zirvenin tarihi belli oldu
    9. HDP'li Başkanın sözleri aileleri..
    10. Doğu Karadeniz’de “Toptancı Balık..
    11. Akıncı ve Lute dördüncü kez bir araya..
    12. Salihli, aziz şehitlerin hatırasıyla..
    13. Bartın Üniversitesi Yapay Zeka..
    14. AK Parti ekim ayında kampa giriyor
    15. Ankara'da okul servisi ücretlerine zam!
    16. Yunanistan'da ekonomi büyümeye devam..
    17. Sanayi sitesinde asfalt çalışması
    18. Antalya’da 2. Spor Ekipmanları,..
    19. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi..
    20. Genç dekorasyoncunun güvercin merakı..
    21. Bartın’da yol bakım çalışması yapıldı
    22. Sivas'ta polis motosikleti devrildi
    23. Türkiye - Andorra maçını Donald..
    24. Rus pilotların cesetleri bulundu
    25. Borsa ilk yarıda yükseldi
    26. Kadın işletmeciden alkışlanacak yöntem
    27. Yabani ot temizliği çalışması yapıldı
    28. Validen dilek ağacına "kadına yönelik..
    29. Karate 1 Premier Lig'de beşinci etap..
    30. Gerilimi tırmandıracak adım! İran 7..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!