Selde ailesini kaybeden adam böyle yardım istemiş
Bursa'da meydana gelen sel felaketinde ailesini kaybeden İlhan Bilen'in sel sonrası yardım istediği anların görüntüsü ortaya çıktı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kaybolan Derya Bilen’i (17) arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürüyor. yaşamını yitiren 4 yakınının cansız bedenlerinin bulunduğu bölgede yoğunlaştırılan Derya Bilen'i arama çalışmalarında, kadavra köpekleri de kullanılıyor.
Kentte pazar günü akşam saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte Kestel ilçesinde çok sayıda dere taştı. İlçeye bağlı Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde sel suları, önüne kattığı araçları sürükledi, ağaçları devirdi. Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı evin 1'inci katında oturan Akbaba ailesinin evini su bastı. Evden çıkmayı başaramayan bedensel engelli Kader Akbaba (22) yaşamını yitirdi. Aynı anlarda sele kapılan çiftçiyi, köy meydanında, mahalleli kurtardı.
Kayacık Mahallesi'nde ise sele kapılarak, dere yatağına sürüklenen Nazime Bilen (74) ile oğlu Ahmet (34), gelini Türkan (34) ve torunu Medine Bilen'in (10) cansız bedenleri bulundu. Ahmet Bilen’in yeğeni Derya Bilen’in ise kayboldu. Selde tarım arazileri de su altında kaldı.