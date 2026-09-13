Selçuk'taki THK festivalinde paraşütçüler 5 bin feet irtifadan Türk bayrağı açtı

Türk Hava Kurumu'nun (THK) İzmir'in Selçuk ilçesindeki Selçuk Efes Havaalanı'nda düzenlediği THK Havacılık Festivali'nde paraşütçüler, 5 bin feet irtifadan Türk bayrağı, Atatürk posteri ve THK flaması açtı. Selçuk Belediyesi'nin de destek verdiği festival, 12-13 Eylül tarihlerinde havacılık tutkunlarını bir araya getirdi.

“Havacılığı Türk Milletine Sevdirmek” misyonuyla düzenlenen ve her yaştan katılımcıya açık olan festival kapsamında halk uçuşları, paraşüt gösterileri, akrobasi uçuşları, THK tandem paraşüt atlayışları ve paramotor gösterileri yapıldı.

Yoğun ilgi gören festivalin ikinci günü olan 13 Eylül'de açılış programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve THK Genel Başkanı Prof. Dr. Akın Ünal'ın yanı sıra siyasi parti ve kurum temsilcileri katıldı.

Ünal, festivali gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini söyledi

Açılışta konuşan THK Genel Başkanı Prof. Dr. Akın Ünal, Selçuk'ta bir havacılık festivali düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Festivali gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Ünal, “Başladığımız festival sürecini gelenekselleştirmek, her yıl festival düzenleyerek havacılığa olan ilgi ve sevgiyi artırmayı hedefliyoruz. Festival süresince çocuklarımızın ve gençlerimizin gözlerinde havacılık sevgisini görünce daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl daha coşkulu, daha konforlu bir festivalle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Sengel: “Gökyüzüne kanat açıyorlar”

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, festivalin kentin turizm potansiyeline ve havacılığın tanıtılmasına önemli katkı sunduğunu söyledi. Sengel, “Yıllar önce burada yapılan festivalde de kentlinin havaalanı ile buluşmasını ve Cumhuriyet'in çok kıymetli bir kurumu olan Türk Hava Kurumu ile yurttaşların buluşmasını hayal etmiştim. Bu hayalin çok güzel bir kısmı dünden beri gerçekleşiyor. Yurttaşlarımız buraya geliyorlar, gökyüzüne kanat açıyorlar” dedi.

Kentin sahip olduğu mirasın havacılık ve sportif faaliyetlerle buluşmasına da değinen Sengel, “Efes Selçuk gibi gerçekten çok büyük bir tarihe sahip olan bu kentte var olan mirasın; tarihi ve kültürün, gökyüzü ve sportif faaliyetlerle bir araya gelmesi turizmi ve Efes Selçuk'u katbekat değerli kılacak” diye konuştu.

Festivalin her yıl düzenlenmesini temenni ettiklerini vurgulayan Sengel, gençlerin havacılığa yönelmesi için “Gençleri havacılığa teşvik etmek bizler için büyük bir onur ve gurur olacaktır” ifadesini kullandı. Sengel, konuşmasının sonunda Türkiye'nin ilk kadın pilotu ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen ile Türk havacılık tarihinin öncülerinden Vecihi Hürkuş'u andı.

Kaymakam Çağlar: “Önemli bir ilk adım olacaktır”

Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise Efes Selçuk'un tarihi ve kültürel zenginlikleriyle marka bir kent olduğunu belirtti. Çağlar, “Selçuk; Efes, Meryem Ana ve Şirince, Ayasuluk Kalesi ve Türk-İslam eserleriyle, Helenistik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar tarihin her aşamasından izler taşıyan çok kıymetli, çok nadide bir şehir. Böyle bir marka şehre Türk Hava Kurumu'nun kattığı artı değer bizim için çok kıymetli” dedi.

THK'nın ilçedeki varlığının sürmesini önemsediklerini belirten Kaymakam Çağlar, “İnşallah bu havacılık festivali önemli bir ilk adım olacaktır. Biz her zaman kurumlar olarak bu tür faaliyetlerin destekçisi olacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından THK paraşüt öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen gösteri, festival alanındaki katılımcılardan büyük beğeni topladı. Festival, paraşüt ve hava gösterilerinin yanı sıra çeşitli etkinliklerle devam etti; havacılığa ilgi duyan her yaştan yurttaşa gökyüzüyle buluşma ve uçuş heyecanı yaşama fırsatı sundu.