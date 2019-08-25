Selçuklu Taekwondo’da kemer sınav heyecanı yaşandı

Selçuklu Belediyespor Kulübü Taekwondo Branşında kemer terfi sınavı heyecanı yaşandı.

Selçuklu Belediyespor Kulübünün en çok ilgi gören branşları arasında yer alan ve çok sayıda sporcusu bulunan Taekwondo branşında kemer terfi sınavı yapıldı. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda gerçekleştirilen Kemer Sınavı, Selçuklu Belediyespor Kulübü Kulüp Müdürü Mehmet Ali Kolay, Taekwondo sporunda büyük emekleri olan Kayhan Aytar, Taekwondo Konya İl Temsilcisi İsmail Hakkı Mermer ve ailelerin katılımıyla gerçekleşti. Yaklaşık 700 sporcu, Kayhan Aytar’ın komisyon başkanlığını gerçekleştirdiği sınavda dan atlayabilmek için büyük çaba gösterdi. Sınav heyecanı yaşayan sporcuların bu heyecanına aileleri de ortak oldu.

Kemer terfi sınavlarını izlemeye gelen sporcu aileleri, sporcuların heyecanına ortak olurken, çocuklara modern ve nezih ortamda spor yapma imkanı veren başta Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı başta olmak üzere Selçuklu Belediyespor Kulübü yetkililerine teşekkür ettiler. Aileler ayrıca gerek yaz gerekse kış mevsiminde sporculara sağlanan olanakları takdirle karşıladıklarını ifade ederek, çocukların okul dışında kalan zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler.