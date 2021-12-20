Selçuklu, Karatay, Meram Bozkır, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Beyşehir, Hüyük, Cihanbeyli yarın okullar tatil mi?

Konya'da kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinden beri devam eden kar yağışı ile şehir merkezi beyaza büründü. Konya merkezinde kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı. Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Konya’da okullar tatil mi?

Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı. Yağışların devam etmesi üzerine merkez Selçuklu, Karatay, Meram ilçeleri ile Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Ilgın, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime 20 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi. Konya merkez ve ilçelerinde tatil olan okulların yarın da tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler tarafında merak ediliyor. 21 Aralık Salı Konya’a okulların tatil edileceğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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