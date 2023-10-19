Selçuklu Belediyesi Arıcılığa destek olmaya devam ediyor! Arılı kovan desteği başvuruları sürüyor

Selçuklu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen ve kırsal mahallelerde arıcılığın geliştirmesi, üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla pilot bölge Eğribayat Mahallesi’nde başarıyla uygulanan “Arılı Kovan Desteği” projesinin kapsamı genişletilerek Selçuklu ilçesindeki tüm kırsal mahallelerde uygulanacak. Bu kapsamda üretimin ve arıcılığın destekleneceği %50 hibeli Arılı Kovan Desteği’nin başvuruları 17 Ekim tarihi itibariyle başladı. 24 Ekim tarihinde sona erecek destekle ilgili başvuru ve tüm detaylar www.selcuklu.bel.tr adresinde yer alıyor.

Başvurular sonrasında 30 Ekim-06 Kasım 2023 tarihleri arasında hak sahibi olan vatandaşlar SMS yoluyla bilgilendirilecek.

“Kırsal mahallelerde üretim ve istihdamı desteklemeye devam ediyoruz”

Selçuklu’da bulunan 33 kırsal mahallede tarımsal üretimin ve istihdamın yeniden canlılık kazanması için ciddi çalışmalara imza attıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ İlçemizde yer alan kırsal mahallelerimizde aslında tarım ve hayvancılık adına önemli üretimler yapılıyor ancak bu üretimin ivmesinde bir düşüş söz konusu. Bu manada bu üretimin artırılması noktasında taşın altına elimizi koyalım dedik ve ilk olarak Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurarak çalışmalarımıza başladık. Müdürlüğümüz aracılığıyla Tarım İl Müdürlüğümüzle, Konya Büyükşehir Belediyemizin Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'yla ve ilgili kurumlarla iş birliği halinde bütün dış mahallelerimizde tarım, hayvancılık ve el sanatları alanlarında üretimin artırılması, ürün çeşitliliğinin arttırılması, istihdamın arttırılması ve bu şekilde kırsaldaki istihdamla birlikte yerleşimin de çoğaltılması için gayret gösteriyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi olan %50 Hibeli Arılı Kovan Desteğimizi pilot bölge olarak başarıyla uyguladığımız Eğribayat mahallemizden sonra kapsamını genişleterek bütün kırsal mahallelerimizde uygulayacağız. Ben üretim ve istihdama katkısı olacağına inandığım bu destek için üreticilerimizi bu uygulamadan yararlanmaya davet ediyorum.” dedi.



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