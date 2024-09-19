Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'dan Gaziler Günü mesajı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında," Vatan ve milletimizin istikbal ve huzuru için gözünü kırpmadan canlarını ortaya koyan aziz Gazilerimizin Gaziler Gününü kutluyorum. " dedi.

Başkan Pekyatırmacı mesajında şunları söyledi;

"Gazi meclisimiz tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu ve kurtuluş mücadelemizin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' ünvanı verilişinin yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun.

Anadolu'nun kapılarını açan, üç kıta yedi düvelde hâkimiyet kurduran, Çanakkale'de ve İstiklal Savaşı'nda tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkan kahraman bir ecdadın torunlarıyız. Atalarımızdan bizlere yadigar olan gaza anlayışının bir eseri olarak şanlı tarihimiz, gazilerimizin ve şehitlerimizin kahramanlıklarıyla, canları pahasına verdikleri mücadeleler ve büyük zaferlerle doludur.

Gazilik bir şeref unvanıdır. Gazilerimiz, şanlı tarihimiz boyunca yurdunu ve milletini canı gibi korumuşlar ve elde ettikleri bu madalyaları gururla taşımaktadırlar. Milletimiz, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz gazi bir millettir. Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi makamla ölçülemeyecek derecede büyük bir gurur kaynağıdır. Millet olarak şehitlerimizin, gazilerimizin mirasını layıkıyla gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Bu vesile ile bize bu toprakları vatan kılan, bugünlere getiren her bir şehidimize, her bir gazimize ve isimleri bilinmeyen tüm kahramanlarımıza şükran ve minnetlerimizi sunuyor ve tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum."