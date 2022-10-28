Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: Cumhuriyetten aldığımız güç yolumuzu aydınlatmaya devam edecek

Erdoğan Gül

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, “Cumhuriyetin sağladığı ufukla milletimizin şanlı yürüyüşü devam edecektir” dedi.

Başkan Pekyatırmacı mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet'in 100'ncü yılına bir kala Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle var gücümüzle çalışıyoruz ve gelecek nesillerimize bu bilinci aşılamak için gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımızda ise Cumhuriyetin ve milletimizin ışığı yolumuzu aydınlatıyor ve bizlere güç veriyor.

Şartlar ne kadar ağır olursa olsun, hiçbir gücün milletimizin vatan sevgisinin ve bağımsızlık mücadelesinin karşısında duramayacağının göstergesi olan zaferimizi korumak, yaşatmak bu uğurda daha çok çalışıp Cumhuriyet’ in ilkeleri ışığında yol almak hepimizin en önemli görevidir.

Aziz milletimizin ‘Ya İstiklal, ya ölüm’ düsturuyla tarihe altın harflerle yazdığı destansı mücadelesini taçlandırdığı Cumhuriyetimizin ilanının 99. yılını büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milli mücadelemizin ölümsüz kahramanları olan şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum."