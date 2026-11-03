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Aktüel Selçuklu başkentinde hangi tarihi eserler yeniden ayağa kalkıyor?
Aktüel

Selçuklu başkentinde hangi tarihi eserler yeniden ayağa kalkıyor?

Yeniakit Publisher
Hasan Hüseyin Maden Giriş Tarihi:

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Selçuklu başkentinde hangi tarihi eserler yeniden ayağa kalkıyor?

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Konya'da bin 579 vakıf kurulduğunu açıkladı; kentte İnce Minareli Medrese ve Sultan Selim Camii restorasyonları sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kentte yürütülen restorasyon, inşaat ve kazı çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda konuşan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında ecdadın şu ana kadar bulunabildiği kadarıyla 62 binden fazla vakıf kurduğunu, bunların bin 579'unun bugünkü Konya şehir sınırları içinde kurulduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Aksu ile birlikte Selçuklu Aşevi inşaatını; İnce Minareli Medrese, Sahib Ata Camii ve Hangahı, Sultan Selim Camii ile Şerafettin Camii restorasyonlarını ve Sanayi Mektebi ile Larende kazı alanındaki çalışmaları incelediklerini aktardı.

İnce Minareli'nin taç kapısındaki eksikler de tamamlanıyor

Altay, İnce Minareli Medrese'nin tamamlanmasını Konya'nın hayallerinden biri olarak andı: "Ben de bugün öğrendim ki aslında o taç kapının da eksikleri varmış, o da tamamlanıyor." Başkan, "Sahib Ata'nın minaresinin tamamlanması Konya'nın bir hayaliydi" dedi; Şerafettin Camii ile Sultan Selim'in ilelebet ayakta durmasını da kentin en önemli hayalleri arasında saydı.

Konya'nın Selçuklu'nun başkenti ve darülmülkü olduğunu hatırlatan Altay, etrafa bakıldığında birçok eserin yerinde olmadığına şahitlik ettiklerini, mevcut eserleri korumanın asli işlerinden biri olduğunu vurguladı. Darülmülk Projesi kapsamında dış surun içindeki bütün tarihi alanların yeniden ayağa kalkması için çalıştıklarını belirten Altay, "Aynı anda bu kadar eserin restore edilmesi genel müdürümüzün gösterdiği iradedir" ifadesini kullandı. Başkan; Cumhurbaşkanı'na, Genel Müdür Aksu'ya, Milletvekili Mehmet Baykan'a, Vali'ye ve Anıtlar Kurulu'na desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Anadolu Selçuklu döneminde 38 medreseli şehir

Aksu, Konya'nın geçmişte başkent olmasının yanı sıra önemli bir ilim merkezi olduğunu, kentin "Anadolu Selçuklu döneminde 38 tane medresesi olan neredeyse tek şehir" olduğunu söyledi. Genel Müdür, bunun bugünkü mantıkla belki 38 üniversite ayarında okulun bu şehirde hizmet vermesi demek olduğu benzetmesini yaptı. "Buradaki vakıf eserleri, buradaki tarihi yapılar, bu vatanın tapuları" diyen Aksu, ecdadın mallarından ve mülklerinden vazgeçerek bir vakıf medeniyeti oluşturduğunu, kurum olarak bu mirası ve misyonu sürdürmekle mükellef olduklarını anlattı.

Göreve geleli yaklaşık 4 yıl olduğunu belirten Aksu, bu sürede Konya'nın vakıf haritasını çıkarıp bir yol haritası çizdiklerini aktardı: "Hamdolsun bugün geldiğimiz noktada çok şükür diyoruz ki neredeyse dokunmadığımız eserimiz kalmamış." Geçmişte şehirleşmeyle yok edilen eserleri de bu çalışmalar bittikten sonra "tek tek ihya etmek üzere" niyet ettiklerini söyledi. Aksu'ya göre Altay, vakıfların onlarca akar hükmündeki mülkü üzerindeki problemleri çözerek vakıf gelirlerinin artmasına ve Konya'daki vakıf hizmetlerinin devamlılığına katkı verdi.

Konya Valisi İbrahim Akın, kentte göreve başladığında kendisine şu sözün söylendiğini aktardı: "Bir taşınmaz satışa çıktığında Konyalı önce şuna bakar; burası bir vakıf eseri mi? Eğer orası vakıf eseri ise asla oraya talip olmaz." Akın, vakıf eserlerini geçmişten bugüne geldiği gibi geleceğe taşımanın herkesin üzerinde bir vebal olduğunu belirterek "İnşallah çalışmalarımız en kısa sürede neticelenecek ve bu eserler en kısa sürede Konyalı hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise çocukluğunda Sahip Ata Külliyesi'nin cami dışındaki bölümlerinde köpeklerin barındığını, yapıların bakımsız olduğunu gördüklerini ve o yaşta bile bunun üzüntüsünü yaşadıklarını anlattı. Aksu ayrıca başta İnce Minareli Medrese ve Sultan Selim Camii olmak üzere kurumun Konya genelinde yürüttüğü çalışmaları anlatan bir bilgilendirme sunumu yaptı; toplantıya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, davetliler ve basın mensupları katıldı.

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