Selçuk Yöntem'den Kenan Işık ve 'Kim Milyoner Olmak İster' itirafı!

Ömer Öztürk’ün sunumuyla TRT Haber’de ekranlara gelen 'Vapurda Çay Simit Sohbet' programının bu haftaki konuğu Selçuk Yöntem oldu. 68 yaşındaki sanatçı, üç sezon boyunca izleyiciyle buluştuğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının ilk sunucusu Kenan Işık’ı izlediği zamanları anlattı.

"Farklı bir üslup yarışmayı zedeleyebilirdi"

“Yarışmayı seyrederken Kenan Işık’tan başkası sunamaz diyordum” açıklamasını yapan Yöntem, tedavisi evinde devam eden Kenan Işık'ın son durumuna ilişkin de konuştu. Ünlü isim, “Asıl unutulmaz olan, Kenan Işık o kadar güzel sunuyordu ki, seyrederken 'Bunu ondan başka kimse sunamaz' diye düşünüyordum. 'Kendim sunsam nasıl sunarım?' diye bile aklıma gelmiyordu. Biz Kenan ile aynı ekoldeyiz devlet tiyatrosundan. Onun üslubunu ve aynı ekolden gelmemizin dengesini tutturmam gerekiyordu. Farklı bir üslup ile sunmak yarışmayı zedeleyebilirdi. Son durumu ile ilgili bilgim yok fakat durumu stabil diye biliyorum dedi.

Öte yandan Ozan Zeybek, geçtiğimiz ay Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi vermişti. A Spor'da konuşan Zeybek, usta sanatçının sağlık durumunu anlatmıştı: Sekiz yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."

Ne olmuştu?

2014 yılında spor sonrası saunaya giren Kenan Işık, sauna çıkışı kendisini iyi hissetmediğini belirtti ve kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düştü. Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçirdiği belirtilen sanatçı, kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nde hemen ameliyata alındı. Dört saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor.