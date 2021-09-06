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Medya Selçuk Yöntem'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kararı! Yeni sezon öncesi açıkladı
Medya

Selçuk Yöntem'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kararı! Yeni sezon öncesi açıkladı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. Sezonunda diziye katılacağı öne sürülen Selçuk Yöntem'den flaş bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 08:28:00 -
Selçuk Yöntem'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kararı! Yeni sezon öncesi açıkladı

ATV'de reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. Sezonu merakla bekleniyor.

Diziye yeni sezonda yeni karakterlerin katılması bekleniyor.

Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve Aşkı Memnu dizileri ile tanınan Selçuk Yöntem'in uzun süredir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılacağı konuşuluyordu.

Tv100 kameralarına konuşan Selçuk Yöntem söz konusu iddialara yanıt verdi.

Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, 'Uzun süredir devam eden bir projem var. Ona devam edeceğim. Bu iddialar doğru değil' ifadelerini kullandı.

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