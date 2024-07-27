Selçuk Üniversitesinde devir teslim: Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz'a teslim etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz atandı.

REKTÖRLÜKTE DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

20 Haziran'da görev süresi dolan Selçuk Üniversitesi eski Rektörü Metin Aksoy, yapılan devir teslim töreniyle görevini Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz’a devretti.

Selçuk Üniversitesi rektörlüğünde gerçekleştirilen devir teslim töreninde eski rektör Metin Aksoy, Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz'a başarılar diledi. Yılmaz ise, bugüne kadar gösterdiği çaba ve gayretlerinden dolayı eski rektör Metin Aksoy'a teşekkür etti.

Rektörlüğün resmi X hesabından yapılan açıklamada; "Üniversitemizde "Rektörlük Devir Teslim Töreni" gerçekleştirildi. Eski Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy, görevini yeni Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz'a teslim etti. Üniversitemiz ve şehrimiz için hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

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