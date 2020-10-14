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Ekonomi Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı ödemeleri 39 milyara yaklaştı
Ekonomi

Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı ödemeleri 39 milyara yaklaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 39 milyar TL’ye yaklaştık” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:30:00 -
Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı ödemeleri 39 milyara yaklaştı

Bakan Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Türkiye genelinde Sosyal Destek Programı, Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği ve Normalleşme Desteği ile yapılan ödemelere ilişkin tabloya yer verdi. Bakan Selçuk’un, “Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 39 milyar TL’ye yaklaştık” açıklamasıyla paylaştığı tabloda Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan destek ve yardımlara yer verilerek toplam tutarın 38 milyar 580 milyon 216 bin 199 liraya ulaştığı belirtildi.

İşbaşı eğitim programı’ndan 4 ayda 120 bin kişi yararlandı

Öte yandan Bakan Selçuk, 1 Haziran itibarıyla Aktif İşgücü Programları aracılığıyla vatandaşları iş gücü piyasasına hazırlamaya devam ettiklerini belirtti. İŞKUR’a kayıtlı iş arayan vatandaşların mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri imkanına kavuşmalarını ve iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaşmasını sağlayan İşbaşı Eğitim Programı’nın yoğun ilgi gördüğünü aktaran Bakan Selçuk, “Vatandaşlarımızın teorik eğitimini aldıkları mesleklerdeki uygulamaları yerinde görmelerini ve çalışma ortamına uyum göstermelerini sağlıyoruz. 1 Haziran’dan eylül ayı sonuna kadar 119 bin 122 vatandaşımızı bu programımızdan yararlandırdık. Böylece hem iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesini sağlıyor hem de programdan yararlanan vatandaşlarımızın mesleki deneyim kazanmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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